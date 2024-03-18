"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
18 MART 2024 PAZARTESİ - YIL: 55

LGS başvuruları 29 Mart'a kadar alınacak

18 Mart 2024, Pazartesi 12:38
Milli Eğitim Bakanlığınca 2 Haziran'da gerçekleştirilecek Liselere Geçiş Sistemi kapsamındaki merkezi sınav başvuruları başladı. Başvurular, 29 Mart'ta "e-Okul" üzerinden isteğe bağlı yapılacak.

2023-2024 eğitim öğretim yılı sonunda Sınavla Öğrenci Alacak Ortaöğretim Kurumlarına İlişkin Merkezi Sınav Başvuru ve Uygulama Kılavuzu'na göre, resmi ve özel ortaokullar ile imam hatip ortaokullarının 8'inci sınıflarında öğrenim gören öğrencilerin fen liseleri, sosyal bilimler liseleri, proje okulları, mesleki ve teknik Anadolu liselerinin Anadolu teknik programlarına öğrenci seçmek amacıyla yapılacak merkezi sınav, 2 Haziran'da uygulanacak.

Merkezi sınav başvuruları, bugünden itibaren 29 Mart'a kadar "e-Okul" üzerinden isteğe bağlı gerçekleştirilecek. Sınava katılım isteğe bağlı olacak, katılmak isteyen öğrenciler, başvurularını elektronik ortam üzerinden ücretsiz yapabilecek.

Okul müdürlükleri başvuru işlemleriyle ilgili öğrencilere rehberlik edecek ve sınav başvuruları 1 Nisan 2024'e kadar okul müdürlüklerince onaylanacak.

Yurt dışında e-Okul sistemine kayıtlı olmayan okullarda öğrenim gören öğrenciler ise başvurularını yayımlanan kılavuzda bulunan formu doldurarak yapacak.

Öğrenciler, başvurularının yapılıp yapılmadığını elektronik ortamdan takip edebilecek.

Sınavın kapsamı

Her alan için 8'inci sınıf öğretim programlarında belirlenen kazanımlar esas alınarak, öğrencinin okuduğunu anlama, yorumlama, sonuç çıkarma, problem çözme, analiz yapma, eleştirel düşünme, bilimsel süreç ve benzeri becerilerini ölçecek nitelikte sorular yer alacak.

Giriş belgeleri, 24 Mayıs'tan itibaren açıklanacak

Sınav, il ve ilçelerde belirlenen okullarda yapılacak. Fotoğraflı sınav giriş belgesi, 24 Mayıs'tan itibaren elektronik ortamdan okul müdürlüklerince alınacak, mühürlenecek ve onaylandıktan sonra öğrencilere teslim edilecek.

Öğrenciler, sınava gelirken fotoğraflı onaylı giriş belgeleriyle geçerli kimlik belgelerini yanlarında bulunduracak.

Sonuçlar, 28 Haziran'da açıklanacak

Sınavın birinci oturumu saat 9.30'da, ikinci oturumu ise 11.30'da başlayacak. Birinci oturumda öğrencilere Türkçe, T.C. inkılap tarihi ve Atatürkçülük, din kültürü ve ahlak bilgisi ile yabancı dil derslerinden toplam 50 soru sorulacak ve yanıtlamaları için 75 dakika süre verilecek.

İkinci oturumda ise öğrencilere matematik ve fen bilimleri derslerinden toplam 40 soru sorulacak ve yanıtlamaları için 80 dakika süre verilecek. Sözel ve sayısal bölümlerdeki her bir alt test için doğru ve yanlış cevap sayıları belirlenecek. Her bir öğrencinin her bir alt testine ait ham puanı, ilgili teste ait doğru cevap sayısından yanlış cevap sayısının üçte biri çıkarılarak hesaplanacak.

Sınav sonuçları, 28 Haziran 2024'te "www.meb.gov.tr" internet adresinden ilan edilecek.

Öğrencilere sınav sonuç belgeleri posta yoluyla gönderilmeyecek.

AA

Okunma Sayısı: 248
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    İsrail Gazze'deki Şifa Hastanesi'ne operasyon düzenledi: Ölü ve yaralılar var

    İsrail Gazze'de açlığı silah olarak kullanıyor

    LGS başvuruları 29 Mart'a kadar alınacak

    'Gazze'deki felaket durum her dakika daha da kötüye gidiyor'

    Fransız milletvekilinden Portes: "Apartheid (ırkçı) İsrail’i boykot edin"

    Amerikalı rapçi Müslüman oldu

    AİHM davalarında Türkiye zirvede

    5 milyon hane sosyal yardımla yaşıyor

    Başyazı: 31 Mart’a doğru

    Fenerbahçe, kritik maçta zorlu Trabzonspor deplasmanından galibiyetle döndü

    Yemeklerini banyoda pişiriyorlar! - "Saldırılarda ölmezsek açlıktan, ondan da ölmezsek hastalıktan öleceğiz"

    Dünyanın tepki ve uyarılarına rağmen Netanyahu durmuyor: 'Refah'a saldırı birkaç hafta içerisinde başlayacak'

    Gazze'nin kuzeyine 'havadan' yardımlar sürüyor

    Putin yeniden Rusya Devlet Başkanı oldu

    Emekliye yok, müteahhite var

    İsrail ordusuna katılan Güney Afrika vatandaşları ülkeye döndüklerinde gözaltına alacak

    Karadeniz Ereğli açıklarında batan geminin kayıp personeli 120 gündür bulunamadı

    Oruç tutanlar yüzde 66.5

    Siyonist vahşet onlara da acımadı

    En Çok Okunanlar

    Genel

    Başyazı: 31 Mart’a doğru
    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü
    M. Latif SALİHOĞLU

    Enver Paşa mı, Kemal Paşa mı?
    Ali FERŞADOĞLU

    İktidar “hata” etmiyor, her şeyi çökertiyor!
    Risale-i Nur'dan

    Ramazanın kıymettar vaktini zayi etmemeli
    Abdülbakî ÇİMİÇ

    Allah’ın vazifesine müdahale etmek… - Kapanması gereken kapılar - 14
    Genel

    AİHM davalarında Türkiye zirvede
    Hüseyin GÜLTEKİN

    “Geçmişte de haksızlıklar oluyordu” öyle mi?
    Genel

    Amerikalı rapçi Müslüman oldu
    Yeni Asya'dan Size

    Hakemli kitap tetkik heyetleri

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2024, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.