MEB okulların ‘şiddet’ haritasını çıkarıyor: Siber zorbalık da mercek altına alınacak

MillÎ Eğitim Bakanlığı (MEB), okullardaki şiddeti mercek altına alıp risk altındaki okulları haritalandırarak bireysel, kurumsal ve çevresel güçlendirme programları yapacak.

Bakanlık, Kocaeli’nin Gebze ilçesinde öğretmen Necmettin Kuyucu’nun öğrencisi tarafından öldürülmesiyle sonuçlanan olayın ardından, Türkiye genelinde suça ve şiddete eğilimin yüksek olduğu, risk altındaki bölgelerde bulunan okulları belirlemek üzere harekete geçti. Eylül ayından bugüne kadar yaşanan olayların incelenmesi sonucunda Türkiye genelinde risk düzeyi yüksek okulların bulunduğu 10 ili belirleyen MEB, risk altındaki okulları haritalandırarak ferdi, kurumsal ve çevresel güçlendirme programları tasarlıyor. Özellikle şiddet eğilimi olan öğrencilerin kendilerini tanıması, keşfetmediği sosyal ve sanatsal yeteneklerinin farkına varabilmesi, sorumluluk duygularının geliştirilmesine ilişkin çalışmalar yürütülecek.

Siber zorbalık da mercek altına alınacak

Okullardaki şiddet, zorbalık gibi olaylara karşı risk altındaki öğrenciler için ilk kez “mentor” uygulaması başlatılması da planlanıyor. Bu çalışmada üniversitelerle iş birliğine gitmeyi hedefleyen Bakanlık, risk altındaki, suça, şiddete eğilimi olan öğrencilere üniversitelerden gelecek mentorlar aracılığıyla ulaşacak. Öğrencileri ilgilerini çeken müzik, hobiler, sanatsal, sportif faaliyetler aracılığıyla tanıyacak mentorlar, çocuklara kendine güven ve sorumluluk duygularının geliştirilmesi için rehber olacak. Söz konusu uygulamalarla okullara doğrudan dokunabilmeyi hedefleyen Bakanlık, çocuklar için ciddî tehlikeler oluşturabilen sosyal medyayı da mercek altına alacak. Risk altındaki okullarda yürütülecek çalışmalar içerisinde öğrencilerin sosyal medyayı kullanış biçimleri ve siber zorbalıkla ilgili bilinçlendirici uygulamalar yürütülecek.