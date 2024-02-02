"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
2 ŞUBAT 2024 CUMA - YIL: 54

Namaza başlıyorum

02 Şubat 2024, Cuma 00:50
Can Kardeş’in bu ayki kapak konusu namaz. çocuklara bir kılavuz olacak.

Dergi, 409. sayısında kapak dosyasını “Namaz” olarak belirledi. Can Kardeş’in sevilen karakteri Arif, namaza başlıyor. Babasının çağrısı üzerine namaza başlayan Arif bakalım ne gibi duygular hissediyor? İbadet ve kulluk sevgisinin anlatıldığı bu satırlar namaza yeni başlayanlar için kılavuz ve bir yol gösterici gibi olacak. İklim değişikliği küresel felakete de yol açtığı gibi, tıpkı geçmiş kavimlerde yaşanan felaketlere benzer hadiseler yaşıyoruz gibi. İnci Karaman’ın “Sıradışı Olaylar Bize Ne Anlatıyor?” başlıklı yazısında, geçmişte yaşanan felaketlerle, bugün yaşanan felaketlerin neredeyse bir farkı olmadığını hatırlatıyor.

Mehtap Yıldırım Yükselten’in Bir Hikaye bölümünde Geçen sayıdan devam eden hikayesi Esrarengiz Kuyudan Saraya yazısını soluksuz okuyacaksınız. İrem Özdemir’in kaleme aldığı yazısında, Hayvanlar Alemi köşesine bu ay Ormanların Rengarenk ve Zarif Kuşu’nu Sülün’ü sayfalara konuk ediyor. Bu zarif görünümlü kuşun ilginç özelliklerini öğrenmeye hazır olun. Severek takip ettiğiniz Makas Eller köşesinde yine çok eğlenceli bir faaliyet sizi bekliyor. Bebek bezinden ve birkaç farklı malzemeden  Şule Ünlü Gülgün yapay kar hazırlıyor.

Filistin’de Çocuk Olmak...

Filistin’de neredeyse 10 binden fazla çocuk şehit edildi. Bir o kadar da yaralı ve kimsesiz çocuklar… Küçük yazar Lemanur, “Filistinde Çocuk Olmak” başlıklı yazısında bu konuyu gündemde tutmaya devam ediyor. İşgalin getirdiği acı sonuçları kaleme alarak bir anlamda okuyucuları empati yapmaya davet ediyor. Hiç “doktor” ceviz ağacı gördünüz mü? Tefekkür Dünyası sayfamızda bir ceviz ağacının bildiğimizden çok daha sırlı dünyasına ışık tutuyor. Mutlaka okuyun ve Allah’ın yarattığı bu ceviz ağacı üstünde ne gibi sırlar barındırıyor görün.

Vız Vız Arı, Bizim Can, Şenlik… derken yeni bir çizgi seriye başlıyor: Münevver Teyze ve Torunları. Her ay, yeni maceralarıyla sayfalarda yerini alacak olan Münevver Teyze’yi ve torunlarını severek okuyacaksınız. Ne Haber köşesinde, Kübra Örnek Korkmaz “Haydi Arkadaşlar Camiye” diye çağrı da bulunuyor. Namaz kılma etkinliğinden bahsediyor.

Can Kardeş’in sayfaları yine dopdolu!

Kelime Dağarcığı, Origami, Resfecan Okulda, Esma’ül-Hüsna, Masal, Sevimli Hayvanlar, Genç Yazar Çizerler, Çizgilerle Kıssalar, Bilmece-Bulmaca gibi birbirinden dolu sayfalarımız sizi bekliyor. Haydi, yaprakları çevirmeye başlayın.

Okunma Sayısı: 175
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    'Gazze'de acilen ateşkes için bir gün daha beklememeliyiz'

    Barınma krizi büyüyor

    Kentsel dönüşümde kalifiye eleman eksikliği

    Yabancılar gözünü konutlara dikti

    'Şu an sıfır telefon satışı yok'

    Tarlada 4, markette 20 TL

    Enflasyon yeni bir zirve yapacak

    Millî irade yok sayıldı

    Silahla vurulan taksi şoförü vefat etti - Sağlık Bakanı Koca: Failin hak ettiği cezayı çekeceğinden kuşkumuz yok

    Divan’ın kararı ümit verdi

    Yardım ajansının yeri doldurulamaz

    Darbe bildirisi gibi

    Kocaeli - Gebze'de bir fabrikada 7 işçi rehin alındı

    Japonya'daki depremlerde 238 kişi öldü

    BM: İsrail, UNRWA ile ilgili henüz belge sunmadı

    Yargı darbesine büyük tepki

    Meclisi suça alet ettiler - Yargıtay kararı hukuken yok hükmünde

    KKM kamunun üzerinde yük

    Kanada: Yardıma devam

    En Çok Okunanlar

    Genel

    Barınma krizi büyüyor
    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    Hem demokrasiye, hem hukuka darbe
    Ali FERŞADOĞLU

    Matematikçi Prof. Ali Nesin: “Bence de gerçekten Allah olması lâzım!”
    Osman ZENGİN

    Kul âmentu billâhi sümme’stekım!
    İbrahim Aktaşcı

    Palyaçolar da ağlar
    M. Latif SALİHOĞLU

    “Hasen, ahsenden ahsendir”
    Şükrü BULUT

    Emmanuel Macron veya Fransa’nın bağımsızlık savaşı...
    Cevher İLHAN

    “Yargı yürütmenin aparatı!”
    Faruk ÇAKIR

    Yolsuzluğun ağır faturası
    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2024, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.