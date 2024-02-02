Namaza başlıyorum

Can Kardeş’in bu ayki kapak konusu namaz. çocuklara bir kılavuz olacak.

Dergi, 409. sayısında kapak dosyasını “Namaz” olarak belirledi. Can Kardeş’in sevilen karakteri Arif, namaza başlıyor. Babasının çağrısı üzerine namaza başlayan Arif bakalım ne gibi duygular hissediyor? İbadet ve kulluk sevgisinin anlatıldığı bu satırlar namaza yeni başlayanlar için kılavuz ve bir yol gösterici gibi olacak. İklim değişikliği küresel felakete de yol açtığı gibi, tıpkı geçmiş kavimlerde yaşanan felaketlere benzer hadiseler yaşıyoruz gibi. İnci Karaman’ın “Sıradışı Olaylar Bize Ne Anlatıyor?” başlıklı yazısında, geçmişte yaşanan felaketlerle, bugün yaşanan felaketlerin neredeyse bir farkı olmadığını hatırlatıyor.

Mehtap Yıldırım Yükselten’in Bir Hikaye bölümünde Geçen sayıdan devam eden hikayesi Esrarengiz Kuyudan Saraya yazısını soluksuz okuyacaksınız. İrem Özdemir’in kaleme aldığı yazısında, Hayvanlar Alemi köşesine bu ay Ormanların Rengarenk ve Zarif Kuşu’nu Sülün’ü sayfalara konuk ediyor. Bu zarif görünümlü kuşun ilginç özelliklerini öğrenmeye hazır olun. Severek takip ettiğiniz Makas Eller köşesinde yine çok eğlenceli bir faaliyet sizi bekliyor. Bebek bezinden ve birkaç farklı malzemeden Şule Ünlü Gülgün yapay kar hazırlıyor.

Filistin’de Çocuk Olmak...

Filistin’de neredeyse 10 binden fazla çocuk şehit edildi. Bir o kadar da yaralı ve kimsesiz çocuklar… Küçük yazar Lemanur, “Filistinde Çocuk Olmak” başlıklı yazısında bu konuyu gündemde tutmaya devam ediyor. İşgalin getirdiği acı sonuçları kaleme alarak bir anlamda okuyucuları empati yapmaya davet ediyor. Hiç “doktor” ceviz ağacı gördünüz mü? Tefekkür Dünyası sayfamızda bir ceviz ağacının bildiğimizden çok daha sırlı dünyasına ışık tutuyor. Mutlaka okuyun ve Allah’ın yarattığı bu ceviz ağacı üstünde ne gibi sırlar barındırıyor görün.

Vız Vız Arı, Bizim Can, Şenlik… derken yeni bir çizgi seriye başlıyor: Münevver Teyze ve Torunları. Her ay, yeni maceralarıyla sayfalarda yerini alacak olan Münevver Teyze’yi ve torunlarını severek okuyacaksınız. Ne Haber köşesinde, Kübra Örnek Korkmaz “Haydi Arkadaşlar Camiye” diye çağrı da bulunuyor. Namaz kılma etkinliğinden bahsediyor.

Can Kardeş’in sayfaları yine dopdolu!

Kelime Dağarcığı, Origami, Resfecan Okulda, Esma’ül-Hüsna, Masal, Sevimli Hayvanlar, Genç Yazar Çizerler, Çizgilerle Kıssalar, Bilmece-Bulmaca gibi birbirinden dolu sayfalarımız sizi bekliyor. Haydi, yaprakları çevirmeye başlayın.