Öğrenciler ev tutamadığı için eve dönüyor

Sinop Üniversitesi’nin yeni eğitim- öğretim yılına başlamasına az bir zaman kala, Sinoplu emlakçılar kiralık ev fiyatlarının yüksek olması nedeniyle öğrencilerin zorlandığını belirtti.

Emlakçı Nurol Özusta şöyle konuştu: “Ev kiraları 5’e katlamış durumda. Ev sahipleri ‘bir bina 3 trilyon ederse benim evim 14- 15 bin lira eder’ diyorlar. Alım gücü yok ve fiyatlar çok yüksek. Öğrenciler bile ev tutmakta zorlanıyorlar. Eskiden 1 öğrenci 1 evde oturuyordu, şimdi 4 öğrenci ev istiyorlar. Şu an bodrum katların kiralık fiyatı 8 bin liradan başlıyor. Öğrenciler çadır kuracaklar artık ona kadar düştük.” Emlakçı Ahmet Atalay ise şunları söyledi: “Öğrenci ev tutamadığı için okula gidemediğini, dönüp evine gittiğini biliyorum. Şu anda kiralık ev fiyatları çok sıkıntılı” Sinop - anka

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