Öğretmenler Günü buruk kutlanıyor

Demokrat Eğitimciler Sendikası (DES) Genel Başkanı İshak Çelebi, “Öğretmenlerimiz ekonomik, meslekî, özlük ve demokratik sorunlar altında ezilmekte ve mesleğine küstürülmektedir” dedi.

Türkiye’de öğretmenlerin eline yoksulluk sınırının altında bir ücret geçtiğini, öğretmenlerin büyük bölümünün geçimlerini ikinci, üçüncü işlerle sağlamaya çalıştıklarını, öğretmenlerin yaptığı ek işler açısından artık olağan görüldüğünü söyleyen İshak Çelebi, “Ülkemizde Öğretmenler Günü yoksulluğun, eşitsizliğin ve adaletsiz politikaların gölgesinde kutlamaktadır. Küreselleşmeyle birlikte Türkiye’de de hemen her ülkede izlenmeye başlayan neo-liberal ekonomik politikalar sebebiyle öğretmenlerin ciddî maddî sıkıntılar çektiğine tanık oluyoruz. Dünyada yaşanan değişim, teknolojik, sosyal ve siyasal gelişmelere bağlı olarak öğretmenlik mesleğinin önem ve itibar kaybına uğradığını görüyoruz” dedi. Çelebi, öğretmenlerin başta ücret ve özlük politikaları olmak üzere öğretmenliğin tekrar seçkin bir meslek haline getirilmesini beklediklerini söyledi. Ankara - Recep Gören

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