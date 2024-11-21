Okullardaki şiddete çözüm arayışları

TBMM Dilekçe Komisyonu bünyesinde kurulan İlköğretim ile Ortaöğretim Kurumlarında Akran Zorbalığının Araştırılması ve Alınabilecek Önlemlerin Belirlenmesi Alt Komisyonu, AKP İstanbul Milletvekili Yıldız Konal Süslü başkanlığında toplandı.

Akran zorbalığı hakkında uyarı

Akran zorbalığı ciddi zarar veriyor Süslü, “Her öğretmenimizin şiddetle mücadele etme yeteneği olan bir rehberlikçi olmasını temenni ediyoruz. O günleri de umutla bekliyoruz” dedi. MEB Özel Eğitim ve Rehberlik Hizmetleri Genel Müdürü Mustafa Otrar: “Okullarda akran zorbalığını engellemeye yönelik bir program ifadesi kullanmak yerine olumlu davranış geliştirme ifadesini kullanarak daha başlangıçta engelleyiciliği değil de özendiriciliği kullanmak marifetiyle olumlu bir bakışın etkili olabileceğini düşünüyoruz” ifadelerini kullandı. AA

Okunma Sayısı: 161

YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.