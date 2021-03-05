'Okulların durumunda değişkenlik olacak'

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, yeni tip koronavirüs risk haritasında 4 gruba ayrılan şehirlerin, kategorilerinde alacakları mesafeye göre okulların durumunda değişkenlik olacağını bildirdi.

Bir dizi temaslarda bulunmak üzere Sakarya'ya gelen Bakan Selçuk, Hatice Aslan İlk ve Ortaokulunu ziyaret etti.

Bakan Selçuk'u okula gelişinde, Vali Çetin Oktay Kaldırım, Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce, İl Emniyet Müdürü Fatih Kaya, İl Milli Eğitim Müdürü Fazilet Durmuş ve diğer yetkililer karşıladı.

Burada iki öğrenci, Bakan Selçuk adına dikilen 54 fidanın sertifikasını kendisine takdim etti. Bakan Selçuk, çok mutlu olduğunu belirterek, öğrencilere teşekkür etti.

Sınıfları gezen ve öğretmenlerle bir araya gelen Selçuk, ziyaretinin ardından yaptığı açıklamada, Bitlis'te helikopterin kaza kırıma uğraması sonucu şehit olan askerlere Allah'tan rahmet, ailelerine başsağlığı diledi.

"Çocuklarımız da ve velilerimiz de çok yüksek bir katılımla okulların açılmasının desteklendiğini gösteriyor"

Bu duygular içerisinde vazifelerini yapmaya devam ettiklerini söyleyen Selçuk, şöyle devam etti:

"Bu hafta veriye dayalı olarak yaptığımız çalışmalar şunu gösteriyor, ilkokul ve ortaokullarda yüzde 80'nin üzerinde katılım var. Liselerde de yüzde 70'in üzerinde bir katılım var. Bütün bunlar bize şunu gösteriyor, çocuklarımız da ve velilerimiz de çok yüksek bir katılımla okulların açılmasının desteklendiğini gösteriyor. Bu bizi elbette mutlu ediyor ama bir taraftan da tedbirlerimizi güçlendirmek, ortaya çıkacak olan muhtemel problemlerimiz için önlemler almak öncelikli vazifemiz. Bütün odağımız oraya yoğunlaşmış durumda.

Bize CİMER'den ve başka kaynaklardan gelen veli mesajları, çocuk mesajları, on binlerce mesajdan söz ediyorum. Büyük bir mutluluk ve beklenti içerisinde... Bu süreci öğrencilerimiz, öğretmenlerimiz ve velilerimiz için daha da kolay kılmamız ve bu süreçte sorun yaşanmaması konusunda daha yüksek önlemler almamız gerekiyor ve şu anda da yaptığımız şey o zaten."

Selçuk, ziyareti sırasında Sakarya'daki okullarda birtakım incelemeler yapacaklarını dile getirerek, "Bütün Türkiye'yi gezerek yerinde, sahada okul okul ne tür durumlar var, neler yaşanıyor, yapabileceğimiz neler var, bunların belirlemekle meşgulüz. Bütün arkadaşlarımız sahaya dağılmış vaziyette. Okulun temiz belgesi gereğinin yapılıp yapılmadığı noktasında denetimler yapılıyor." ifadelerini kullandı.

Bakan Selçuk, bu sürecin el birliğiyle yürütüleceğine işaret ederek, velilerin ve öğretmenlerin desteğine ihtiyaçların olduklarını söyledi.

Kovid-19 risk haritasında renklere göre ayrılan şehirlerin, bu dönemde daha da dikkatli olarak "mavi"ye doğru yönelen bir çabanın içinde olmalarını beklediklerini vurgulayan Selçuk, "Bunu da görüyoruz. Büyük bir mutluluk duyuyoruz. Bakın çocuklarımız okul bahçesinde temassız oyun oynuyorlar. Bunlarla ilgili her türlü hazırlıklarımız var. Elbette bazı istisnai durumlar olabilir, bazı eksikliklerimiz olabilir. Bunları da derhal düzelterek, tedbirleri alarak elimizden geleni fazlasıyla yapıyoruz." diye konuştu.

Çocuklarla ilgili gözlemi sorulan Bakan Selçuk, şunları kaydetti:

"Çocuklar bayram yeri gibi bakıyorlar, yani sınıfların heyecanı ve atmosferi çok farklılaşmış. Bir olağan sınıfın ötesinde başka bir sevinci yaşıyor çocuklarımız, öğretmenlerimiz. Bunları gözlerindeki pırıltıdan ve seslerindeki tondan anlayabiliyorum. Çok daha büyük sevinç, çok daha büyük bir mutlulukla bunu göstermek mümkün olabilir ama şehitlerimizin olduğu bir günde yüreğimizdeki burukluk bunu engelliyor. Ben okullardaki sevincin hep hatırlanması gereken bir şey olduğunu düşünüyorum."

Selçuk, risk haritasındaki değişikliklere göre değişimlerin devam edip etmeyeceği yönündeki soruya, "Elbette, zaten şehir bazlı yerinden yönetim yaklaşımı bu gayeyi güdüyor. Şehirlerimizin kırmızıdan maviye doğru seyrederken alacakları mesafeye göre de okulların durumunda değişkenlik olacak. Bu aslında bir yarışma da iyiye doğru, sağlığa doğru bir yarışma, koşturma da bu aslında. O anlamda da valilerimizin gözetiminde bu konular gayet rahat bir şekilde ele alınıyor ve yürütülüyor." cevabını verdi.

Bakan Selçuk, konuşmasının ardından bahçede "temassız oyun" oynayan çocukları bir süre izledikten sonra okuldan ayrıldı.