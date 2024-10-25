Okuyucularımız gençlerle buluştu

Ankara Yeni Asya Hanım Okuyucuları üniversiteli gençleri coşkulu ve heyecanlı bir programla karşıladı.

ZEYNEP TOPRAK - ANKARA

Hanım Okuyucular 19 ekimde Cebeci Kültür Merkezinde üniversiteli öğrenciler için her yılın başında olduğu gibi kahvaltı organize etti. Kahvaltının akabinde öğrencilerin kendilerini tanıttığı bir tanışma programı gerçekleştirildi. Program eğlenceli ve hediyeli bir yarışmayla devam etti. Öğle namazı ve tesbihatının ardından Şeyda Sultan Zengin, Risale-i Nurların ve dershanelerin ehemmiyetine dair bir ders okudu. Ders sonrasında öğrenciler eğitim, sosyal ve neşriyat komisyonlarının faaliyetlerini ve bu sene yapmak istedikleri planlarından bahsettiler. Mütaalalı derslerin okunduğu Risale Okulu ve Gülümse Çocuk Projesi’nin tanıtımı yapılarak burada aktif rol alabilecekleri ifade edildi.

Tanışma programı sonrasında 19-20-21 ekim tarihlerinde üniversiteli gençlerle okuma programı yapıldı. Program 19 ekim akşamı Cebeci Kültür Merkezinde dershanelerin ehemmiyetine dair yapılan bir Risale Nur dersiyle başladı. Okuma programı Pursaklar dershanesinde tesbihatın ehemmiyeti, gençlik, Zübeyir Gündüzalpin Müdaafasının incelenmesi konuları ve dersleri, Risale okumaları, nefis muhasebesi tefekkürü ve kısa bir geziyle tamamlandı.

PROGRAMA KATILANLAR NE DEDİ?

Zeynepnur Yalabık: Ankara’da öğrencilik hayatımda üçüncü yılıma girerken dershane ablalarımız bizi harika bir şekilde karşıladı. Son üç yılın en iyi hazırlığıydı diyebilirim. (Belki bunda benim daha fazla samimiyet kurmam ve alışmam da etkili olmuş olabilir). Çok tatlı sohbetler, şahane yemekler ve mükemmel bir pasta ile hem midemizi, hem nefsimizi hem de gözlerimizi doyurduk. Emeği geçen herkese çok çok teşekkür ediyoruz. Daha niceleri için biz talebeler olarak beklemedeyiz :)

Ayşenur Sağun: Ablalardan bir kere daha “hoşgeldiniz” ifadesini duymak, bir kere daha ne kadar değerli olduğumuzu anlamak ve Ankara’dan ayrıldığımız o 3 ayda bizleri ne kadar özlediklerini görmek çok güzeldi. İnsan böyle uhuvvetle, özlemle ve gülen gözlerle karşılanınca bu dairede bulunan en ufak bir işe, bir etkinliğe dahil olmanın ne kadar ehemmiyetli olduğunu idrak ediyor. Son senemde sanki ilk defa gelmişim gibi bana hoşgeldin diyen herkesten Rabbim razı olsun. Bütün talebe kardeşlerimle beraber Risale-i Nur dairesinde ve hizmetle dolu güzel bir dönem geçirelim inşallah.

Nurefşan Onay: Her zamanki gibi hem kalbimizin hem de midemizin lezzet aldığı bir gün geçiridik elhamdülillah. Aramızdan eksilenlerin hüznü ile yeni gelenlerin mutluluğunu beraber yaşadığımız bir gündü. Program sırasında Zamanın ne çabuk geçtiğini düşünürken aklıma Peygamber efendimizin şu sözü geldi “.... Yıl bir ay gibi, ay bir hafta gibi, hafta bir gün gibi, gün bir saat gibi, saat ise bir anda yanıp kül olan hurma ağacının dalı gibi süratle gelip geçer.” ve bizler yanıp kül olan bu dalda iken kendimi kurtarmamızın en güzel yolu, kulluk vazifemizi yerine getirmek ve böyle dehşetli bir dönemde hem dünya hem ahiret dengesini kurmaya çabalayan üniversiteli gençler olarak hizmetlere dört bir yandan sarılmalıyız.Bir kez daha içinde bulunduğumuz hizmetin ehemmiyetini fark ettiğimiz ve yeni döneme umutlar, yeni hedefler ve güzel temenniler ile giriş yaptığımız bir program oldu. Emeği geçenlerden Allah razı olsun bir sonraki tanışma programına kavuşmak ümidi ile...