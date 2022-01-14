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Online eğitimde nelere dikkat edilmeli?

14 Ocak 2022, Cuma 23:48
Uniteroom Kurucu Ortağı Burak Dost “Eğitmenlere mutlaka çevrimiçi eğitimin nasıl olması gerektiğine dair kısa eğitimler verilmeli. Eğitim kurumları yeni nesil çevrimiçi platformları takip etmeli” tavsiyesinde bulundu.

HABER: SEYHAN ŞENTÜRK
seyhan@yeniasya.com.tr 

Pandeminin değişen seyriyle birlikte öğrenim süreçlerini tamamen online platforma veya hibrit modele taşıyan eğitim kurumlarının sayısı giderek artıyor. Hayatımızda kalıcı olması beklenen çevrim içi eğitimde, öğrencileri derse adapte edebilmek, sürekli motive tutabilmek, öğrencinin gelişim seyrini doğru tespit edebilmek ve en önemlisi sınav süreçlerini âdil yürütebilmek sistemin en büyük handikapları olarak görülüyor. Yeni nesil online eğitim platformu Uniteroom, online eğitimin hem öğrenciler hem de eğitmenler için en az yüz yüze eğitim kadar verimli olabilmesi için dikkat edilmesi gerekenleri paylaştı.

Pandemiyle birlikte yeni ve alternatif bir eğitim seçeneği olarak hayatımıza yerleşti. Son dönemde bütün dünyada olduğu gibi ülkemizde de hızla yayılan yeni varyant sebebiyle hibrit eğitim kararı alan okulların sayısı artarken, üniversiteler de sınavlarını çevrimiçi olarak organize ediyor. Pandemi sona erse bile hayatımızda kalıcı olması beklenen online eğitimin verimliliği ise tartışma konusu. Uniteroom’a göre; online eğitimi birtakım kurallarla daha verimli hale getirmek mümkün.

Öğretmen ekrana da hakim olabilmeli

Hem eğitmenler hem öğrenciler için faydalı öneriler: Herşeyden önce hem öğrenciler hem de öğretmenler için iyi bir internet bağlantısı ve ortalama özelliklere sahip iyi bir bilgisayar çok önemli. Ders sırasında sürekli kesilen internet ya da bozulan bilgisayar her iki tarafın da motivasyonunu bozacaktır. Online eğitimlere cep telefonundan değil telefona göre daha geniş ekranlı, görüş kabiliyeti yüksek ve detaylara daha çok hakim olabileceğiniz bilgisayardan bağlanmak derse hakimiyet ve adaptasyon açısından daha faydalı olacaktır. Öğretmenlerin klasik modelde sınıftaki her şeye hakim olması gibi çevrimiçi modeled de programa, arayüzlere, sekmelere ve ekran aracılığıyla herkese hakim olması gerektiğini ileten Uniteroom Kurucu Ortağı Burak Dost, “Eğitmenlere mutlaka çevrimiçi eğitimin nasıl olması gerektiğine dair kısa eğitimler verilmeli, püf noktaları ve handikapları anlatılarak alabilecekleri önlemler aktarılmalı. Sınıftaki tahta kadar platform da profesyenel bir şekilde kullanabilmeli. Örneğin, PDF’ler hazırlamalı, dersi oyunlaştırmalı, chat kısmını kullanarak dersi interaktif hale getirmeli. Eğitim kurumları yeni nesil çevrimiçi platformları takip etmeli” dedi.

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