Osmanlıca seçmeli ders olsun

DESAM tarafından düzenlenen “19 Yıllık Ak Parti İktidarının Eğitimle İmtihanı!” başlıklı seminerlerinde “Yabancı Dilde Eğitim Ayıbı ve Osmanlıca Meselesi” konusunda konuşan DESAM Başkanı Gürkan Avcı, köklü, derin ve engin bir eğitim tarihine sahip Türkiye’ye yabancı dilde eğitim politikası yakışmadığını belirterek, Osmanlıcanın, ilköğretim sıralarından itibaren seçmeli ders olmasının, eğitim sisteminin zarurî bir ihtiyacı ve milletin öz vicdanının gereği olduğuna vicdanen ve ilmen inandığını söyledi.

Avcı şunları kaydetti, “Osmanlıca, kesinlikle çocuk ve gençlerimize ders olarak okutulmalı ve öğretilmelidir. Eğitim sistemimizin kapılarını tarihine açmak gerekiyor. Bu eğitimimizi en az medeni ve muasır dünyayla bütünleştirmek kadar önemlidir. Çocuk ve gençlerimizin, hâsılı milletimizin tarihiyle ve kökleriyle arasındaki duvarı yıkacak yegâne reform, Osmanlıcanın ders olarak okutulmasıdır”

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