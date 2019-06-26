Özel okulların kayıt takvimi açıklandı

Türkiye Özel Okullar Derneği, “2019-2020 öğretim yılı” için hazırlık ya da 9. sınıfa Millî Eğitim Bakanlığı (MEB) Merkezi Sistem Sınavı Puanı (MSP) ile öğrenci alacak özel okulların kayıt takvimini ve isimlerini açıkladı.

Dernekten yapılan açıklamaya göre, özel okullar bugün 17.00’de taban puanlarını ve kayıt esaslarını ihtiva eden kılavuzlarını web sitelerinde ilân edecek. Buna göre, birinci ön kayıtlar, 26 Haziran’da başlayacak ve 1 Temmuz’da saat 17.00’de son bulacak. Ön kayıt listesi, saat 20.00 itibarıyla ilân edilecek. Birinci asil liste kesin kayıt dönemi, 2 Temmuz Salı günü saat 09.00-17.00 arasında, birinci yedek liste kesin kayıt dönemi ise 3 Temmuz Çarşamba günü 09.00-17.00 arasında gerçekleşecek. İkinci ön kayıt dönemi, 4 Temmuz Perşembe günü saat 09.00-17.00 arasında tamamlanacak. Ön kayıt listesi, saat 20.00 itibarıyla duyurulacak. AA

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