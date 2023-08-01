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1 AĞUSTOS 2023 SALI - YIL: 54

Polis Meslek Yüksekokullarına 2 bin 500 öğrenci alınacak

01 Ağustos 2023, Salı 16:02
Emniyet Genel Müdürlüğü Polis Akademisi Başkanlığına bağlı Polis Meslek Yüksekokullarına (PMYO) 2 bin erkek, 500 kadın öğrenci alımına ilişkin ilan, Resmi Gazete'nin çeşitli ilanlar kısmında yayımlandı.

PMYO'ya 2023-2024 eğitim öğretim yılı için 2 bin erkek, 500 kadın öğrenci alımına ilişkin başvurular, 31 Temmuz-9 Ağustos 2023'te "http://www.pa.edu.tr" internet adresi üzerinden e-Devlet şifresiyle girilerek yapılacak.

e-Devlet üzerinden Aday Belirleme Ön Başvuruları, sınav başvuru ücreti ödenmeden gerçekleştirilecek.

Sınava katılmak için 10 katı kontenjana giren adaylar belirlendikten sonra sınav ücreti yatırılması için ücret ve hesap bilgileri "www.pa.edu.tr" internet sitesinden duyurulacak.

Aday belirleme ön başvuru sonuçları açıklanmadan, sınav başvuru ücreti ödeyen adayların sınav başvuru ücretleri geri ödenmeyecek.

Sınavlarda başarılı olarak PMYO'da eğitim gören ve eğitim sonunda başarılı olan adayların polis memuru olarak atamaları yapılacak.

Alıma ilişkin sınav takvimi, "www.pa.edu.tr" internet sitesinden ilan edilecek.

Başvuracak adaylarda aranan şartlar

PMYO'nun öğrenci alımına başvuracak adayların, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı, lise ve dengi okul mezunu olması gerekecek.

Başvurularda, Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığınca yapılan 2023-Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) TYT puan türünden en az 250 bin ham taban puan ve üzeri puan, şehit ve vazife malulü olanların eş ve çocuklarından ise 2023-YKS TYT puan türünden en az 200 bin ham taban puan ve üzeri puan alma şartı aranacak.

Adayların, 18 yaşını tamamladıktan sonra yaptırılan yaş düzeltmelerinde, düzeltmeden önceki yaş dikkate alınması kaydıyla 1 Ekim 2023 itibarıyla 18 yaşını tamamlamış ve 1 Ocak 2023 itibarıyla 26 yaşından gün almamış olması şartı aranacak.

Başvuru yapan adaylardan kadınların 162 santimetre, erkeklerin 167 santimetreden kısa boylu olmaması, beden kitle indeksinin 18-27 arasında olması gerekecek.

İlanda, söz konusu alıma ilişkin diğer giriş koşullarına da yer verildi.

AA

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