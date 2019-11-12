Risale-i Nur şevk kaynağıdır

Risale-i Nur Enstitüsü Genel Sekreteri Ahmet Dursun, Bursa’da düzenlenen Risale-i Nur Hizmet İçi Semineri’nde Risale-i Nur’u şevk kaynağı olarak ele aldı.

Risale-i Nur’un insanlık için mühim bir şevk ve iştiyak kaynağı olduğunu ifade ederek, şevki ve iştiyak kelimesini anlamak için Üstad hazretlerinin hayatını anlamanın önemine değinen Dursun, “Bunu yapmak bizim hayatımızın bundan sonraki döneminin şevk ile geçmesi için yeterli bir göstergedir” dedi.

Hayat bir faaliyettir, şevk ise matiyyesidir

“Şevk terim olarak; ‘Herhangi bir varlığın kendi varlık kategorisinde –çiçek, böcek, galaksi, güneş, insan- en yüksek derecede yetkinliğe ulaşabilmesi için gerekli niteliklere sahip olmaya duyduğu derin arzu’ anlamına geliyor” diyen Dursun, “Şevki iştiyakla aynı anlamda kullanıyoruz. Tasavvufi anlamda da şevki ikiye ayırmışlar; iradi şevk ve tabii şevk olmak üzere. Üstad’ın ifadesiyle, mana-yı harfi bakış açısıyla Cenab-ı Hakkın isimlerini tecelli ettirmek, kainat kitabını okuyacak insanlara, şuurlu varlıklara kendini göstermek için ortaya koyduğu çaba tabii bir şevk, fıtri bir şevktir. İradi şevk ise bizim kendi hislerimizle, duygularımızla, kendi irademizle ortaya koyduğumuz şevktir. Yani kısaca iradi anlamda düşündüğümüzde şevk harekete geçirici bir güçtür. Üstad’ın ifadesiyle “Hayat bir faaliyet ve harekettir. Şevk ise matiyyesidir.” Şevk onun bineğidir. Matiyye kelimesi “binek” anlamında. At diyebilirdi, başka bir şey diyebilirdi Üstad ama matiyye kelimesini kullanmış. Bugün binekler çeşit çeşit. Bir yerden bir yere giderken treni de kullanabilirsiniz, uçağı da, otomobili de. Şevkimize göre bir yerden bir yere ulaşma süresi de farklılaşıyor. Yani o bineği seçme şansımız da bu anlamda kendi irademize bağlı. Psikolojik olarak da bir hareketi başlatıcı motivasyon unsuru şevk olarak tarif ediliyor” ifadelerini kullandı.

Üstad asrın doktoru

Üstad’ın yaklaşık 18 gazetede, makale yazdığını anlatan Dursun, “Asrın doktoru Üstad, o makalelerinde asrın problemlerini teşhis ediyor ve çözüm önerilerini sunuyor. Mesela bir tanesinde bugün de konuştuğumuz gibi üç büyük düşmandan bahsediyor; cehalet, zaruret ve ihtilaf. Buna karşı sanat, marifet ve ittihat silahıyla mücadele edeceğiz diyor. Bunlar bizim prensiplerimiz, şevk kaynaklarımız, Kuranî değerlerimiz” dedi.

15 Temmuz’u anlamak için 31 Mart Hadisesi’ni anlamak gerek

15 Temmuz’u anlamak için 31 Mart Hadisesini anlamak gerektiğini belirten Dursun, şöyle konuştu: “1908’de meşrutiyet seçimleri yapılıyor, meclis-i mebusan kuruluyor. 1909’da Türkiye’deki ilk askeri darbe meydana geliyor. 31 Mart Hadisesi. Bugünkü 15 Temmuz’u anlamak için 31 Mart Hadisesi’ni anlamanız yeterli. O günkü A şahsını bugün B şahsı yerine koyacaksın. A partisini B partisinin yerine koyacaksın. Müstebit, zalim, kızıl sultan dedikleri Abdulhamid, Üstad onu zayıf istibdat olarak nitelendiriyor. Ama Abdulhamid’den sonra öyle bir istibdat geliyor ki, Abdulhamid’i müstebit olmakla suçlayanlar çok daha şiddetli bir istibdata başvuruyorlar. İttihad ve Terakki’den söz ediyorum. “İttihad ve Terakki’nin şu elemanı yolsuzluk yapmış”, “Şu icraatınız yanlış” gibi bir şey diyemezsiniz. Öyle bir şey diyemezsiniz. Ya sürüyorlar, ya gizli bir şekilde öldürüyorlar.Bu yüzden bir Nur talebesinin tüm bunları bilerek ve yaşayarak kendisini bu kargaşa içindeki toplumda bir rol model olarak ele alması ve şevk bulması önemli bir meseledir.”

HÜSEYİN ZIRHLIOĞLU - BURSA

Fotoğraf: ZEYNEL ABİDİN BORAZAN