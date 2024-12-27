“Şiddeti televizyonda görmek çocuklara zarar veriyor”

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, AAtölye’de Anadolu Ajansı (AA) Editör Masası’na konuk olan Göktaş, gündeme dair değerlendirmelerde bulundu.

Göktaş, “şiddeti televizyonda görmek hem çocuklarımıza zarar veriyor hem de şiddeti bir şekilde normalleştirdiğini çok net bir şekilde söyleyebilirim. Biz şiddeti normalleştiren, kadını metalaştıran içerikleri televizyonda görmek istemiyoruz. Şiddeti reyting skalasından çıkarırsanız yayınlar çok daha farklı olur. Artık aileler bize diyor ki ‘biz çocuklarımızla seyredebilecek içerik bulamıyoruz, film bulamıyoruz. İster istemez zararlı bir şeyle karşılaşabiliyoruz, kadına veya çocuğa şiddet içeriyor’. Gerçekleri yansıtmanın farklı yolları olabilir. Ancak burada kadını değersizleştiren yapımların oluşması ve bunun üzerinden bir reyting sağlanmasını doğru bulmuyorum” dedi.