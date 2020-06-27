"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
28 HAZİRAN 2020 PAZAR - YIL: 51

'Sınav kitapçığı paylaşımı yapan aday hakkında yasal süreç başlatıldı'

27 Haziran 2020, Cumartesi 22:40
Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanlığı, Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın (YKS) ilk oturumu Temel Yeterlilik Testi (TYT) sonrası, bir adayın kitapçığından bazı kısımların sosyal medyadan paylaşılması üzerine yasal süreç başlattı.

ÖSYM Başkanlığının Twitter hesabından yapılan açıklamada, 2020-YKS'nin ilk oturumu TYT'nin 188 sınav merkezinde güvenle tamamlandığı belirtildi. 

Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Sınav tamamlandıktan sonra, sosyal medyada bir adayın kitapçığından bazı kısımların paylaşıldığı görülmüştür. Paylaşımlarda kitapçık numarası da belli olup sorumlu hakkında yasal süreç başlatılmıştır. Yarın YKS'nin tüm oturumları tamamlandıktan sonra planlandığı gibi soruların tamamı kamuoyuyla paylaşılacaktır. ÖSYM Başkanlığı olarak yarın gerçekleştireceğimiz AYT ve YDT oturumlarında tüm adaylarımıza başarılar dileriz."

AA

Okunma Sayısı: 449
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Baskı ve korkutma ters tepiyor

    Uyuşturucu bağımlılığı hızla artıyor

    550 tane diri fay var

    İnfaz yasasıyla sokaktaki uyuşturucu bağımlıları arttı

    Son 24 saatte dünya genelinde neler yaşandı?

    'Sınav kitapçığı paylaşımı yapan aday hakkında yasal süreç başlatıldı'

    Kahvaltılık çikolata fiyatına bal olmaz

    Trabzonspor'dan kritik puan kaybı

    İşçi de, işveren de tedirgin

    Küresel salgında vaka sayısı 10 milyonu geçti

    Dev toz bulutu ABD'ye ulaştı

    Bakan Koca: 2 haftada 1000'in altına inebiliriz

    Fenerbahçe 3 puana 3 golle uzandı

    İtalya'da ölüm sayısı tek haneye düştü

    'Diyalog için Ramallah'ı ziyarete hazırım' diyen Gantz'a Filistin'den cevap

    Kıdem tazminatı kırmızı çizgimiz

    Libya ikinci Suriye olma yolunda

    Aynı aileden 5 sivili şehit eden PKK'lı terörist yakalandı

    Şehit Yunus Gül, dualarla ebedi yolculuğuna uğurlandı

    En Çok Okunanlar

    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    15 Temmuz eşiği ve Kemalist tahkim
    Genel

    Baskı ve korkutma ters tepiyor
    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü
    Ömer Faruk ÖZAYDIN

    Roller değişti mi?
    Ahmet BATTAL

    Semboller ve samimiyet
    Genel

    İnfaz yasasıyla sokaktaki uyuşturucu bağımlıları arttı
    Mehmet KARA

    CHS için “Ne idiği belirsiz” yakıştırması
    Genel

    Uyuşturucu bağımlılığı hızla artıyor
    Adnan NACİR

    Büyük resmî görüş
    Rifat OKYAY

    Cennet hazineleri mi dağıtılıyor?

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2020, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.