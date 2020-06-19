Sınavsız geçişi konuşmanın tam sırası

Felsefe öğretmeni ve Eğitim Sen temsilcisi Nuri Önder’e göre şu anda sınavı ertelemek değil, sınavsız bir sistemi konuşmanın tam sırası.

LGS’ye iki gün kala, öğrencilerde hâlâ ‘sınav ertelenir mi?’ korkusu var. Son günlerdeki vaka artışları çocukları, ailelerini ve eğitimcileri kaygılandırıyor. DW’nin haberine göre, aileleriyle birlikte yaklaşık on milyon kişiyi ilgilendiren LGS ve YKS’ye sayılı günler kaldı. Ancak sınav stresi bugünün meselesi değil. Eğitimcilere göre virüs, sistemdeki mevcut sorunları su yüzüne çıkardı. Salgınla birlikte, çocukların iyi bir eğitim için aşmak zorunda olduğu engellere bir yenisi daha eklenmiş oldu. Felsefe öğretmeni ve Eğitim Sen temsilcisi Nuri Önder’e göre şu anda sınavı ertelemek değil, sınavsız bir sistemi konuşmanın tam sırası.

Eşitlik sağlanmadan sorun çözülmez

Eğitimde fırsat eşitliği sağlanmadan sınavları ertelemeyi tartışmanın hiçbir sorunu çözmeyeceğini savunan Önder, “Burada bir devlet yok, hükümet yok, kendini korumaya çalışan anne, baba, çocuklar var” diyor. Önder’e göre, sınavlar en sağlıklı şekilde, güvenlik içinde önlemler alınarak yapılsa bile üç aylık karantina dönemi çocukları canından bezdirdi ve sınavın dışına düşürdü. Oysa liselere sınavsız geçiş olsaydı bunları hiç tartışmıyor olacaktık. Oysa yapılması gereken komple temizleyip temelinden binayı inşa etmektir. Sınavsız geçiş budur.”

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Sınavlarda gençler mağdur olmasın

Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, “Ülke genelindeki yaklaşık 1.8 milyon öğrenci 20 Haziran Cumartesi günü Liselere Geçiş Sınavı’nda (LGS) ter dökecek. Vaka sayısının yeniden artışa geçtiği bu dönemde sınavlardaki tedbirler en üst düzeyde olmalı. Pandemi döneminde daha da hassas olan gençlerimizin dikkatini dağıtmamak için sınav saatlerinde tadilat çalışmalarına ara verilmeli. Yüzbinlerce öğrencinin kaderini belirleyen sınav esnasında geleceğimizin teminatı olan çocuklarımız iyi bir liseye girmek için yarışırken onların dikkatini dağıtacak tüm hareketlerden kaçınmalıyız” dedi.

Ankara- Fatih Karagöz

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Sınav günlerinde kısıtlama uygulanacak

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca,Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamında gerçekleştirilecek merkezi sınav ile Yükseköğretim Kurumları Sınavı’nın (YKS) yapılacağı günlerde gidiş ve dönüş saatlerinde yoğunluk olmaması için sınırlı sokağa çıkma yasağı talimatı verdiğini bildirdi. Bakan Koca, Twitter hesabından 20 Haziran’da düzenlenecek LGS kapsamındaki merkezi sınavlar ile 27-28 Haziran’daki YKS’ye ilişkin açıklama yaptı. Koca, “LGS ve YKS günlerinde sağlanması gereken şartlar konusunda Bilim Kurulumuz tavsiye kararı aldı. Sınava gidiş ve dönüş saatlerinde dışarıda yoğunluk olmaması, günün gençlere ayrılması için Cumhurbaşkanımız sınırlı bir sokağa çıkma yasağı yönünde talimat verdiler” dedi. Ankara – aa