Üniversiteliler: Beslenemiyoruz, ısınamıyoruz, geçinemiyoruz

Ankara ve Hacettepe üniversitesi öğrencileri, krizin etkilerini ve yaşadıkları sorunları anlatarak, ‘Toplumun çeşitli kesimleri bir araya gelerek bu düzene dur demeli’ çağrısı yaptı.

Öğrenciler, gıda, ulaşım, barınma ve okul malzemeleri gibi temel ihtiyaçlara erişmekte zorluk yaşıyor. Devletin öğrencilere verdiği burs ve krediler temel ihtiyaçları karşılamakta yetersiz kalıyor. Yurt ücretleri ve ev kiralarından, doğal gazdan elektriğe birçok alanı etkileyen fahiş zamlar, öğrencilerin yaşam alanlarını da daraltıyor. Öğrenci evinde kaldığını ve gelen zamlarla beraber geçinmekte zorluk yaşadığını anlatan Hacettepe Üniversitesi öğrencisi Çağla Çakır, “Öğrenci evinde, kira doğal gaz ve elektrik işin içerisine girince yaklaşık bin TL’lik bir gider ödemek zorunda kalıyoruz. Mutfağı da dâhil ettiğimizde, çok fahiş fiyatlarla karşılaşıyoruz. Zaman zaman çalışıyoruz ama bu yeterli olmuyor çünkü okula devam etmemiz gerekiyor” dedi. Haber Merkezi

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