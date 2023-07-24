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24 TEMMUZ 2023 PAZARTESİ - YIL: 54

Üniversitelilerin kira kabusu

24 Temmuz 2023, Pazartesi 00:46
Tercih döneminde olan üniversitelileri YKS’nin ardından barınma sınavı bekliyor.

Milyonlarca genç hayalindeki üniversiteyi kazanmak için Yükseköğretim Kurumları Sınavı’nda (YKS) ter döktü. Sonuçlar geçtiğimiz günlerde açıklandı, sıra tercihlere geldi.

Aileler ve gençler bugünlerde seçim yaparken eğitim kalitesinin yanında barınma maliyetini de düşünüyor.

Üniversitelileri barınma sınavı beklerken, Türkiye’nin en kalabalık şehri İstanbul’da kiralar 2 yılda yüzde 500 arttı. Yurtlarfiyatlar.com kurucusu Tuğrul Arslan, “Temmuz ayı verilerine göre Türkiye genelinde özel yurt fiyatları, bir önceki yıla göre ortalama yüzde 85 ila yüzde 105 arasında bir artış gösterdi. 21 il üzerinden yaptığımız araştırmaya göre yıllık fiyatlar 20 bin liradan başlıyor, 320 bin liraya kadar çıkıyor. Üç büyük şehre bakarsak yıllık yurt bedeli İstanbul’da 40 bin, Ankara’da 45 bin, İzmir’de ise 55 bin liradan başlıyor” dedi.

7 bin liranın altında kira yok 

TSKB Gayrimenkul Değerleme tarafından yapılan araştırmada, üç büyükşehir ve öğrenci kentlerinde yaklaşık 100 metrekarelik 2+1 daireler dikkate alınarak değer değişimleri incelendi. Buna göre İstanbul, yüksek maliyetlere karşın, daha fazla iş bulma fırsatı barındırdığı için öğrencilerin tercihinde ilk sırada yer alıyor. İki yıllık değer artışı ise yüzde 500. Türkiye genelinde üç büyük ilin haricinde öğrenci şehri olarak kabul edilen ve öğrenci nüfusunun yoğun olduğu illerde de tablo benzer. 13 ilde 2021 yılında 1500-2 bin 250 lira bandında olan ortalama kira bedelleri bu yıl 7 bin-13 bin 750 lira bandına çıktı. Bu illerde arz-talep dengesizliğinin yanında deprem sonrası göçler ve yabancı ilgisi de etkili oldu.

Haber Merkezi

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