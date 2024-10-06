Veliler dertli: Çocuklara harçlık yetiştiremiyoruz

Okul kantinlerindeki fiyatlar Urfa’nın dar gelirleri ailelerini zorluyor. Veliler, tostun 50 lira olduğunu hatırlatıp çocukların sağlıklı beslenemediğini söylüyor.

Yeni eğitim-öğretimim yılı başladı. Ancak okullardaki personel eksikliği, temizlik sorunu gündemden düşmüyor. Buna bir de okul kantinlerindeki fiyatlar eklendi. Ekonomik koşullar nedeniyle çocuklarına harçlık vermekte zorlanan veliler, kantindeki fiyatlar şikayetçi olduğu kadar çocuklarının sağlıklı beslenememesinin derdinde. Özellikle Urfa gibi dar gelirli ailelerin yoğun olduğu şehirlerde, velilerin her sabah ortak derdi, çocukların beslenmesine ne koyacakları, koyamıyorlarsa ne kadar harçlık verecekleri. Bir tostun 50 TL, bir suyun ise 10 TL olduğu fiyatların gündeme gelmesi, öğrencilerin beslenme ihtiyaçları açısından büyük zorluklara yol açıyor. Medine Gül isimli bir veli ise “Geçen sene çocuğuma 15 lira harçlık veriyordum, bu miktar yetiyordu. Ancak bu yıl verdiğimiz harçlık neredeyse 3 katına çıktı, yine de yetmiyor” ifadelerini kullandı.

Haber Merkezi