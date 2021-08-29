Veliler ters düşerse tedbirler uygulanamaz

Milyonlarca öğrenci korona- virüsü salgını sebebiyle uzak kaldıkları okullarına aylar sonra, 6 Eylül itibariyle kavuşacak. Okulların açılmasına sayılı günler kala veliler arasında ‘aşılı, aşısız’ tartışmaları yaşanmaya başladı.

Çocuklarını, korona virüsü aşısı olmayan velilerin çocuklarıyla aynı sınıfa göndermek istemeyen velilerle, ‘aşı tereddüdü’ ya da ‘aşı karşıtı’ olan veliler arasında sınıfların Whatsapp gruplarında tartışmalar yaşanıyor. Uzmanlara göre ise bu tartışmalar yerine velilerin birlikte hareket etmesi gerekiyor.

Duvar’daki habere göre VU Amsterdam Üniversitesi’nde çalışmalarını sürdüren Türk Tabipleri Birliği (TTB) Pandemi Çalışma Grubu ve Okul Sağlığı Çalışma Grubu üyesi Dr. Tomris Cesuroğlu’na göre veliler arasında yaşanan ‘aşılı, aşısız’ tartışması sun’î bir tartışma niteliği taşıyor. “Ben Türkiye’deki bir veli olsam kesinlikle buna odaklanmazdım” diyen Cesuroğlu, “Ben Türkiye’de veli olsam iki şeye odaklanırdım. Birincisi, sınıflar havalandırılıyor mu? Şu anda ‘onun çocuğu aşılı mı bunun çocuğu aşısız mı’ gibi bir tartışmanın ne çocuklara ne de yayılıma bir faydası var. Ben olsam şu anda gider çocuğumun sınıfında pencere açılıyor mu açılmıyor ona bakardım. İkincisi, aşılı aşısızdan daha önemli bir konu, hastalık semptomu olan çocukların okula gönderilmemesi. Bir sınıfın, ‘sen aşılısın o aşısız’ diye ayrışmak yerine bütün hastalık semptomu gösteren çocukların okula gelmemesi konusunda uzlaşması gerekiyor. Şu anda velilerin ayrışmaya değil birleşmeye ihtiyacı var.” dedi.