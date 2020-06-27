"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
27 HAZİRAN 2020 CUMARTESİ - YIL: 51

Yaz Kur'an kursları heyecanı uzaktan eğitimle başlıyor

27 Haziran 2020, Cumartesi 12:04
Diyanet İşleri Başkanlığının yeni tip koronavirüs salgını nedeniyle alınan tedbirler doğrultusunda, bu yıl uzaktan eğitim yöntemiyle düzenleyeceği Yaz Kur'an Kursları, 29 Haziran Pazartesi günü başlıyor.

Üstad Bediüzzaman: Çocuklara Kur’ân öğretmek mühim bir vazifemizdir

Diyanet İşleri Başkanlığı Eğitim Hizmetleri Genel Müdürü Kadir Dinç, yaptığı açıklamada, Başkanlığın sunduğu en önemli hizmetlerden birisinin bu kurslar olduğunu söyledi.

"Her yıl okulların tatil olduğu dönemlerde büyük bir aşkla, coşkuyla bir şenlik havası içerisinde camilerimizde çocuklarımızı misafir ediyor, onlara temel dini bilgileri, Kur'an-ı Kerim'i okumayı, öğrenmeyi, Peygamber Efendimiz'in -Aleyhissalatu Vesselam- hayatını anlatmayı en önemli görevlerimizden biri olarak görüyoruz." diyen Dinç, kursların ana hedef kitlesini çocukların oluşturduğunu vurguladı.

Dinç, bu yaş grubunun alınan önlemleri camilerde yerine getirmesinde zorluklar yaşamasının önüne geçmek ve çocukların sağlığını korumak için uzaktan eğitim imkanı sağlanacağını belirtti.

Uzaktan eğitimlerin Diyanet TV aracılığıyla yapılacağını ifade eden Dinç, "29 Haziran Pazartesi günü 10.30'da ilk dersi muhterem Başkanımız Ali Erbaş verecek. Sabah 10.30-12.00 kuşağı olacak. Öğleden sonra da 17.00-19.00 saatleri arasında bir kuşağımız olacak. Diyanet TV üzerinden yayınlanacak olan dersleri takip edemeyen ya da tekrar izlemek isteyenler Diyanet TV, YouTube kanalı vasıtasıyla ilgili eğitim videolarına erişebileceklerdir." diye konuştu.

"Bütün çocuklarımızı Diyanet TV'de evlerinden misafir edeceğiz"

Eğitimlerin içeriklerine ilişkin de bilgi veren Dinç, "Kur'an Öğreniyorum"un, Kur'an ile yeni tanışacak çocuklar için gerçekleştirilecek bir program olduğunu belirtti. Dinç, şöyle devam etti:

"Kur'an okumasını bilenlerin okuyuşlarını geliştirmeye yönelik 'Kur'an Okuyorum' diye bir serimiz olacak. 'Dinimi Öğreniyorum' serisinde ise itikat, ibadet, ahlak konularını yer aldığı bir program sürecimiz olacak. Aralarda fimler ve animasyonlar olacak. Hem öğrencilerimize hem velilerimize yönelik bilgilendirici kartlar ve görüntüler eşliğinde tamamen alanında uzman olan hocalarımız marifetiyle yoğun bir çaba sarf edildi. 29 Haziran saat 10.30 itibarıyla bütün çocuklarımızı Diyanet TV'mizde evlerinden misafir etmiş olacağız."

Diyanet TV'nin bu sene yaz Kur'an kursuyla şenleneceğini dile getiren Dinç, programların 6 hafta süreceğini, okullar açıldıktan sonra normal bir süreç oluşması durumunda da hafta sonları yüz yüze camilerde eğitimi sürdürmeyi hedeflediklerini kaydetti.

Yaz Kur'an kurslarına ilişkin duyuruların Diyanet İşleri Başkanlığının "diyanet.gov.tr" adresi üzerinden yapıldığını aktaran Dinç, "Velilerimiz çocuklarının kayıtlarını buradan yaptıklarında en yakın ilçe müftülüklerine giderek çocuklar için hazırlanan kitaplarını ücretsiz olarak temin edebilecekler. Müftülüklere gidemeyenler için de dijital ortamda kitaplara ulaşabilirler." diye konuştu.

AA

Okunma Sayısı: 318
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    PCR testi şartı arayan ülkelere gidecekler ne yapmalı?

    YKS'nin ilk oturumu sona erdi

    40 gün yoğun bakımda kalan 35 yaşındaki Türköz'den yaşıtlarına çağrı

    Gençlere 'unutkanlık' uyarıları!

    'Ormanda bile kanun var bunlarda yok'

    Yaz Kur'an kursları heyecanı uzaktan eğitimle başlıyor

    Sokağa çıkma kısıtlaması başladı

    Bursa'daki selde vefat eden Derya Bilen, Bingöl'de defnedildi

    Dünyada son 24 saat

    Salgın bahanesiyle demokrasi engelleniyor

    İsrail, Gazze'ye saldırdı

    İnsan haklarındaki erozyon endişe verici

    Ege Denizi'nde deprem

    Esnaf zor durumda

    Nurcular siyasete hiçbir zaman talip olmamışlardır

    Aşı çıkmadan rahatlama yok

    Beşiktaş, Konyaspor'u 3 golle geçti

    ABD'deki salgın bilançosu daha da ağırlaşıyor

    MSB: Pençe-Kaplan Operasyonu bölgesinde 1 askerimiz şehit oldu

    En Çok Okunanlar

    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    Ezber bozan değişim
    Faruk ÇAKIR

    Adaletsiz adımlar ters teper
    Cevher İLHAN

    Peki o tweetler ne olacak?
    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü
    Yasemin YAŞAR

    Susarak konuşmak
    Ahmet BATTAL

    Devlet hepsine sahip çıksa
    Nurenda Yaşar Coşkun

    İsm-i Kuddüs ve bilinçaltı
    Genel

    Günün Ayet ve Hadisi
    H. Muharrem OKUR

    Sabah kalktığında
    Genel

    Salgın bahanesiyle demokrasi engelleniyor

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2020, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.