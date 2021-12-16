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16 ARALIK 2021 PERŞEMBE - YIL: 52

Yeryüzünü Hafızlar süsler

16 Aralık 2021, Perşembe
İstanbul Bağcılar’da hafızlık kursunu başarıyla tamamlayan 111 kız öğrenci, icazet belgelerini alarak hafız taçlarını giydiler. Bağcılar Belediye Başkanı Lokman Çağırıcı ise “Gökyüzünü yıldızlar yer yüzünü ise hafızlar süsler” dedi.

Bağcılar’da hafızlık kursunu başarıyla tamamlayan 111 kız hafız, Olimpik Spor Salonu’nda düzenlenen coşkulu bir törenle hem icazet belgelerini aldı hem de taçlarını taktı. Programa katılan TBMM Başkanı Mustafa Şentop’un annesi ve eşi de hafizeleri tebrik etti. Bağcılar Olimpik Spor Salonu, görkemli bir Hafızlık İcazet Merasimine ev sahipliği yaptı. Hafızlık eğitimini tamamlayan kızlar için düzenlenen programa ilçe sakinleri yoğun ilgi gösterdi. Törene TBMM Başkanı Mustafa Şentop’un annesi Nazire Şentop ile eşi Sabriye Şentop da katıldı. Salâvatlar eşliğinde alana giren hafizeleri izleyen aileleri ve yakınları duygu dolu anlar yaşadı. Kur’ân-ı Kerîm okunmasıyla başlayan törende konuşma yapan Bağcılar Kaymakamı Mustafa Eldivan, “Hafız kardeşlerimiz sadece Kur’ân-ı Kerîm’i ezberlemekle kalmıyor aynı zamanda İslâmî bilgileri, hadis, fıkıh ve sünneti de öğreniyorlar. Bu gençlerimizin bizim geleceğimize ışık tutacaklarına inanıyorum. Hepinizle gurur ve onur duyuyoruz” dedi.

En önemlisi Kur’ân’ı hayatımıza tatbik edebilmektir

Hafizelerden övgüyle bahseden Bağcılar Belediye Başkanı Lokman Çağırıcı ise “Gökyüzünü yıldızlar yer yüzünü ise hafızlar süsler. Böyle güzel ve anlamlı bir programda bir arada olmaktan ve bu güzel ortamı paylaşmaktan büyük bir mutluluk duyduğumu ifade ediyorum. Hem bu dünyada hem öbür dünyada gerçekten muhteşem bir makam elde etiniz. Her şeyden önce şefaatçi olma şerefine nail oldunuz. Onun için sizleri, ailenizi ve sizleri yetiştiren hocalarınızı tebrik ediyorum” diye konuştu. İlçe Müftüsü Celal Büyük de duygularını şu şekilde dile getirdi: “Kur’ân’ı öğrenmek, okumak, hıfzetmek çok değerli, ama en önemlisi okuduğumuz Kur’ân’ı hayatımıza tatbik edebilmektir. Hafız kardeşlerimizin bundan sonra yeni bir süreci başlıyor o da hamili Kur’ân olabilme yolunda gayret sarf edebilmektir. Rabbim yollarını açık eylesin.” Konuşmaların ardından kursu başarıyla tamamlayan 111 kadın hafıza sertifikaları ve altınları AKP İlçe Başkanı Rüstem Tüysüz ile Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Kemal Hürcan’ın da katıldığı protokol tarafından takdim edildi. Programın kadınlara özel bölümünde hafizelere taçları takıldı.

HABER: SEYHAN ŞENTÜRK - İSTANBUL

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