YKS 17 Temmuz’da açıklanacak

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanlığınca düzenlenen Yükseköğretim Kurumları Sınavı’nın (YKS) üçüncü ve son oturumu Yabancı Dil Testi (YDT) tamamlandı.

Üniversite adayları, YKS’nin ilk oturumu olan Temel Yeterlilik Testi sorularını (TYT) yanıtlamıştı. YKS; KKTC Lefkoşa ve Hırvatistan Zagreb ile 81 ilde 245 sınav merkezinde uygulandı. Yükseköğretim Kurumları Sınavı’nda 1 milyon 97 bin 82 kişi görev yaptı.

2024-YKS’ye başvuranların 1 milyon 614 bin 728’ini kadın, 1 milyon 506 bin 150’sini erkek adaylar oluşturdu. En genç adayın 15, en yaşlı adayın ise 85 yaşında olduğu sınava başvurular 17-23 yaş arasında yoğunlaştı. ÖSYM takvimine göre, YKS sonuçları 17 Temmuz’da açıklanacak.