"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
30 HAZİRAN 2020 SALI - YIL: 51

YÖK'ten ve Marmara Üniversitesi'nden ''Şehir Üniversitesi'' açıklaması

30 Haziran 2020, Salı 16:30
Yükseköğretim Kurulu (YÖK) tarafından yapılan açıklamada, faaliyet izni kaldırılan İstanbul Şehir Üniversitesi öğrencilerinin eğitim ve öğretimlerine devam etmeleri için her türlü tedbirin alınacağı bildirildi. Marmara Üniversitesi de faaliyet izni kaldırılan İstanbul Şehir Üniversitesi öğrencilerinin mağdur olmaması için garantör üniversite olarak gerekli çalışmaların devam ettiğini bildirdi.

Şehir Üniversitesinin faaliyet izni kaldırıldı

 

YÖK'ten yapılan yazılı açıklamada, 25 Haziran'daki Genel Kurul Toplantısında, garantör üniversite olan Marmara Üniversitesinin İstanbul Şehir Üniversitesine ilişkin, "gelir açığını karşılama kabiliyetinin bulunmadığı, personel maaşlarının ödenemediği, faaliyetin geçici olarak durdurulması sürecinin uzamasının öğrenci, akademik, idari personel ile kamu ve özel hizmet sağlayıcılarının mağduriyetini arttıracağına ve eğitim öğretim faaliyetlerini sürdüremeyeceğine" dair tespitlerinin, Yükseköğretim Denetleme Kurulunun raporları ile değerlendirildiği belirtildi.

2547 sayılı Kanun'un ek maddesinin 11/14 fıkrası gereği, "garantör üniversitenin bu konuya ilişkin tespiti"nin YÖK tarafından onandığı, Cumhurbaşkanlığı makamına arz edildiği ve üniversitenin faaliyet izninin Cumhurbaşkanı Kararı ile kaldırıldığı kaydedilen açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Bilinmelidir ki öğrencilerimizin eğitim ve öğretimi önceliğimizdir. Bu hususta öğrencilerimizin, eğitim ve öğretimlerine dün olduğu gibi bundan sonra da en uygun şartlarda devam etmeleri için gerekli her türlü tedbirin vakit geçirmeksizin alınacağını bilmelerini isteriz. Öğrencilerimizin herhangi bir mağduriyet yaşamaması için azami hassasiyetin gösterileceği hususu başta öğrencilerimiz ve aileleri olmak üzere kamuoyuna duyurulur."

Öte yandan YÖK kaynakları, faaliyet izni kaldırılan İstanbul Şehir Üniversitesindeki öğrencilerin durumunun birkaç gün içinde yapılacak YÖK Genel Kurulunda görüşüleceğini ve alınacak kararın kamuoyuyla paylaşılacağını bildirdi.

***

'Garantör üniversite olarak gerekli çalışmalarımız devam etmektedir'

Marmara Üniversitesi'nin Twitter hesabından yapılan paylaşımda, Yükseköğretim Kurulunun (YÖK), 25 Haziran 2020 tarihli Genel Kurul toplantısında, İstanbul Şehir Üniversitesinin gelir açığını karşılama kabiliyeti bulunmadığı için eğitim ve öğretim faaliyetlerini sürdüremeyeceğinin Cumhurbaşkanlığı makamına arz ettiği belirtildi.

Paylaşımda, Cumhurbaşkanlığının bugünkü 2708 sayılı kararıyla İstanbul Şehir Üniversitesinin faaliyet izninin kaldırıldığı anımsatılarak, şöyle devam edildi:

"Öğrencilerimizin mağdur olmaması için garantör üniversite olarak gerekli çalışmalarımız devam etmektedir. YÖK'ün belirleyeceği usul ve esaslar, uygulamalar için yapacağı yönlendirmeler, alacağı tedbirler ve ortaya çıkabilecek tereddütleri gidermeye yönelik talimatları doğrultusunda çalışmalarımız birkaç gün içerisinde tamamlanarak kamuoyu ile paylaşılacaktır."

AA

Okunma Sayısı: 416
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    ABD'deki ölü sayısı 128 bin 819'a yükseldi

    Kılıçdaroğlu: İntikam almak için Şehir Üniversitesi'ni kapattılar

    'Ancak 28 gün sonra testlerimizin sonucu negatif çıktı'

    YÖK'ten ve Marmara Üniversitesi'nden ''Şehir Üniversitesi'' açıklaması

    Giresun'daki arama çalışmalarından acı haber

    Koca, asker uğurlama konusunda uyardı

    İran'da en yüksek ölüm sayısı kaydedildi

    KPSS'nin uygulanacağı sınav merkezleri hakkında bilgilendirme

    Rusya Ulaştırma Bakanından Türkiye açıklaması

    Kanal İstanbul'a ilişkin yeni gelişmeler

    Dünya genelinden son veriler

    Bebek katili ölü ele geçirildi

    Belçika ''sömürgeci'' geçmişiyle yüzleşiyor

    'Suriye halkına sırtımızı dönemeyiz'

    Rusya'da ölü sayısı 9320’ye yükseldi

    Avustralya'nın bazı bölgelerinde yeniden sokak kısıtlaması kararı

    BM: Dehşete düştük

    TÜİK, dış ticaret istatistiklerini açıkladı

    Yargının akordunu bozdunuz

    En Çok Okunanlar

    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    Yargının âdil olması için
    Mustafa ÖZBEK

    AYM’nin son Bylock kararı
    Genel

    Yargının akordunu bozdunuz
    Faruk ÇAKIR

    Korku duvarı da aşılır
    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü
    Genel

    Hürriyetin değerini daha iyi anladık
    Süleyman KÖSMENE

    Öncelik işin mi, besmelenin mi?
    Ahmet BATTAL

    Tabiî hâkim ülkesi nerede?
    Risale-i Nur'dan

    Rûy-i zemindeki en büyük meseleyle meşgulüz
    Genel

    Tehlike azalmıyor, artıyor

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2020, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.