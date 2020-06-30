YÖK'ten ve Marmara Üniversitesi'nden ''Şehir Üniversitesi'' açıklaması

Yükseköğretim Kurulu (YÖK) tarafından yapılan açıklamada, faaliyet izni kaldırılan İstanbul Şehir Üniversitesi öğrencilerinin eğitim ve öğretimlerine devam etmeleri için her türlü tedbirin alınacağı bildirildi. Marmara Üniversitesi de faaliyet izni kaldırılan İstanbul Şehir Üniversitesi öğrencilerinin mağdur olmaması için garantör üniversite olarak gerekli çalışmaların devam ettiğini bildirdi.

Şehir Üniversitesinin faaliyet izni kaldırıldı

YÖK'ten yapılan yazılı açıklamada, 25 Haziran'daki Genel Kurul Toplantısında, garantör üniversite olan Marmara Üniversitesinin İstanbul Şehir Üniversitesine ilişkin, "gelir açığını karşılama kabiliyetinin bulunmadığı, personel maaşlarının ödenemediği, faaliyetin geçici olarak durdurulması sürecinin uzamasının öğrenci, akademik, idari personel ile kamu ve özel hizmet sağlayıcılarının mağduriyetini arttıracağına ve eğitim öğretim faaliyetlerini sürdüremeyeceğine" dair tespitlerinin, Yükseköğretim Denetleme Kurulunun raporları ile değerlendirildiği belirtildi.

2547 sayılı Kanun'un ek maddesinin 11/14 fıkrası gereği, "garantör üniversitenin bu konuya ilişkin tespiti"nin YÖK tarafından onandığı, Cumhurbaşkanlığı makamına arz edildiği ve üniversitenin faaliyet izninin Cumhurbaşkanı Kararı ile kaldırıldığı kaydedilen açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Bilinmelidir ki öğrencilerimizin eğitim ve öğretimi önceliğimizdir. Bu hususta öğrencilerimizin, eğitim ve öğretimlerine dün olduğu gibi bundan sonra da en uygun şartlarda devam etmeleri için gerekli her türlü tedbirin vakit geçirmeksizin alınacağını bilmelerini isteriz. Öğrencilerimizin herhangi bir mağduriyet yaşamaması için azami hassasiyetin gösterileceği hususu başta öğrencilerimiz ve aileleri olmak üzere kamuoyuna duyurulur."

Öte yandan YÖK kaynakları, faaliyet izni kaldırılan İstanbul Şehir Üniversitesindeki öğrencilerin durumunun birkaç gün içinde yapılacak YÖK Genel Kurulunda görüşüleceğini ve alınacak kararın kamuoyuyla paylaşılacağını bildirdi.

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'Garantör üniversite olarak gerekli çalışmalarımız devam etmektedir'

Marmara Üniversitesi'nin Twitter hesabından yapılan paylaşımda, Yükseköğretim Kurulunun (YÖK), 25 Haziran 2020 tarihli Genel Kurul toplantısında, İstanbul Şehir Üniversitesinin gelir açığını karşılama kabiliyeti bulunmadığı için eğitim ve öğretim faaliyetlerini sürdüremeyeceğinin Cumhurbaşkanlığı makamına arz ettiği belirtildi.

Paylaşımda, Cumhurbaşkanlığının bugünkü 2708 sayılı kararıyla İstanbul Şehir Üniversitesinin faaliyet izninin kaldırıldığı anımsatılarak, şöyle devam edildi:

"Öğrencilerimizin mağdur olmaması için garantör üniversite olarak gerekli çalışmalarımız devam etmektedir. YÖK'ün belirleyeceği usul ve esaslar, uygulamalar için yapacağı yönlendirmeler, alacağı tedbirler ve ortaya çıkabilecek tereddütleri gidermeye yönelik talimatları doğrultusunda çalışmalarımız birkaç gün içerisinde tamamlanarak kamuoyu ile paylaşılacaktır."