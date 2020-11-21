‘Yüz yüze eğitim kararı gözden geçirilsin’

Eğitim-Bir-Sen, Millî Eğitim Bakanlığı’nı, okul öncesi eğitim kurumlarında haftada 5 gün yüz yüze eğitim yapılmasına ilişkin kararını gözden geçirmeye geçirmesini istedi.

Sendikadan yapılan yazılı açıklamada, Bakanlığın, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele kapsamında 20 Kasım’dan 4 Ocak’a kadar resmî, özel, örgün ve yaygın tüm eğitim öğretim faaliyetlerine uzaktan eğitim yoluyla devam edileceğine yönelik açıklama yaptığı hatırlatıldı. Eğitim-öğretimde esas olan yüz yüze eğitim olduğu vurgulanan açıklamada, “Millî Eğitim Bakanlığı’nı, okul öncesi eğitim kurumlarında haftada 5 gün yüz yüze eğitim yapılması kararını gözden geçirmeye veya salgınla mücadele sürecine olumsuz etkisi olmayacaksa 1, 8 ve 12. sınıflar ile Destekleme ve Yetiştirme Kursları’ndan başlayarak en kısa sürede yüz yüze eğitime geçilmesi kararı almaya çağırıyoruz” denildi. Ankara - Recep Gören

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