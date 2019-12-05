1.5 milyon dolarlık buğday ithal ettik

CHP Genel Başkan Yardımcısı Orhan Sarıbal, 3. Tarım Orman Şûrası’nda sunulan 60 maddelik sonuç bildirgesine, “60 Maddelik Hayal Kırıklığı” adlı raporla karşılık verdi.

Raporda, Şûrâda açıklanan birçok maddenin mevcut rakamlarla çeliştiği vurgulanarak,TÜİK’e göre, 2002’de 41 milyon 196 bin hektar tarım arazimiz varken, 2018’de 37 milyon 817 bin hektara düştü. Buğday üretiminin yüzde 112 arttığını öne sürdü. TÜİK’e göre 2002’de kişi başına düşen buğday miktarı 294 kilo iken 2018’de 244 kiloya geriledi. 2019’un ilk 9 ayında 6.5 milyon ton buğday ithalatına 1.5 milyar dolar para ödendi. AKP buğday ithalatında rekor kırdı. Yasaya göre 2006’dan bugüne kadar 317.8 milyar TL tarımsal destek ödenmesi gerekirken, bu süre zarfında yapılan ödeme 140.8 milyar TL’de kaldı.” denildi.

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