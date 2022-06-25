1 kilo kirazla 1 litre mazot alamıyoruz

Manisalı kiraz üreticileri, CHP İstanbul Milletvekili Gökan Zeybek’e artan mazot, gübre, ilaç ve elektrik maliyetlerinden yakındı. Üreticiler, “Geçen sene mazot 7 TL iken kilosunu 20 TL’den sattığımız kirazın kilosunu bugün yine 20 TL’den satıyoruz ancak mazotun litresi bugün 30 TL. Geçen sene 1 kilo kiraz ile 2,5 litre mazot alırken bu sene 1 litre bile alamıyoruz” dedi.

Geçtiğimiz yıl kilosunu 20 TL’ye sattıkları kirazı bu yıl maliyetlerin artmasına rağmen yine 20 TL’ye sattıklarını belirten üreticiler, “Geçen sene mazot 7 TL iken kilosunu 20 TL’den sattığımız kirazın kilosunu bugün yine 20 TL’den satıyoruz ancak mazotun litresi bugün 30 TL. Geçen sene 1 kilo kiraz ile 2,5 litre mazot alırken bu sene 1 litre bile alamıyoruz” sözleriyle dert yandı. Üreticiler, mazot, elektrik, gübre, ilaç gibi tarımsal ihtiyaçlarına gelen zamlara tepki gösterdi. CHP’li Zeybek, “Tarlada çalışan emekçilerin yevmiyelerinin arttığı, mazotun fiyatının arttığı, ilacın arttığı, gübrenin arttığı bir ortamda bu çiftçi ne kazanacak da evine nasıl ekmek götürecek? Hatta ne kazanacak da önümüzdeki sene için hazırlık yapabilecek?” dedi. Manisa - anka

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