'1 trilyon dolara koşuyor'

Teknoloji dünyamızı hızla dijitalleştiriyor ve hayatımız mobile doğru ilerliyor.

Bu süreçte firmalar ve iş yapış modelleri de, baş döndürücü bir hızla dönüşüyor. Dünyada 3,5 milyar akıllı telefon kullanıcısı var. Bu kapsamda, 600 milyar dolara yakın gelir üreten mobil uygulamaların, 2023 yılı sonunda 1 trilyon dolar gelir üretmesi bekleniyor. 2020’de sadece oyun aplikasyonlardan elde edilen gelir ise 200 milyar dolara yaklaştı. Akıllı telefon kullanıcılarının davranışları hakkında bilgiler veren TTT Global Group Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Akın Arslan, “Dünyada, 3,5 milyar akıllı telefon kullanıcısı bulunuyor. Ortalama bir ergen, bir gün içinde 60’dan fazla defa telefonuna dokuyor ve en az 5,5 saatini telefonda geçiriyor. Uyanık kaldığı süre içinde her 12 dakikada bir telefonunu kontrol ediyor. Yetişkinler ise, telefonda 3 saat 45 dakika geçiriyorlar. Ortalama bir akıllı telefon kullanıcısının telefonunda yaklaşık 40 uygulama yüklü ve gün içinde en azla 9 uygulamayı aktif olarak kullanıyor. Bu çerçevede şuan 600 milyar dolara yakın gelir üreten mobil uygulamaların, 2023 yılı sonunda 1 trilyon dolar gelir üretmesi hedefleniyor. Aynı zamanda, ticaret hızla dijitalleşirken, 2021 yılı içinde toplam e-ticaret’in %70’inin doğrudan cep telefonlarındaki uygulamalardan yapılması bekleniyor” dedi.