10 işsizden biri Türkiye’de

Dünyanın birçok ülkesinde işsizlik oranları düşerken, Türkiye’de bu oran artış gösteriyor. Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütü’ne (OECD) üye 38 ülke arasında Türkiye, en yüksek dördüncü işsizlik oranının görüldüğü ülke oldu.

OECD ülkelerinde işsizlik oranı, Kasım 2023 itibarıyla yüzde 4.8 ile tarihi düşük seviyelerde seyretmeyi sürdürdü. Sözcü’de yer alan habere göre; OECD ülkeleri arasında en yüksek işsizlik oranı yüzde 11.9 ile İspanya’da gerçekleşti. İberya ülkesini, işsizlik oranının yüzde 10.3 olduğu Güney Amerika ülkesi Kolombiya ve yüzde 9.4 ile komşu Yunanistan takip etti. Türkiye ve Şili ise, yüzde 9’luk işsizlik oranlarıyla dördüncü sırayı paylaşıyor. Türkiye, işsizlik oranında OECD ortalamasını neredeyse ikiye katlamış durumda. Türkiye’de işsizlik oranı, kasımda 4 aylık düşüş serisini sonlandırarak yüzde 8.6’dan yüzde 9’a çıktı. Kasım itibarıyla Türkiye’de 3 milyon 116 bin kişi işsizken, OECD ülkelerindeki işsiz sayısı 33.3 milyon oldu. 38 üyeli örgütteki neredeyse her 10 işsizden 1’i (yüzde 9.3) Türkiye’de bulunuyor. OECD ülkeleri arasında işsizlikte zirveyi zorlarken, istihdam oranında ise sonuncuyuz. Haber Merkezi

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