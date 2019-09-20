10 milyon araç farkı var

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, Yavuz Sultan Selim Köprüsü’nden geçiş yapan araç sayısının sorulduğu üç ayrı soru önergesine üç farklı cevap verdi.

Cevaplar arasında 10 milyonluk araç farkı olduğu belirtildi. Sözcü gazetesinden Başak Kaya’nın haberine göre, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, Yavuz Sultan Selim Köprüsü’nden geçiş yapan araç sayısının sorulduğu üç ayrı soru önergesine üç farklı cevap verdi.

Verilen resmî rakamlar arasındaki 10 milyonluk araç farkı kafaları karıştırdı. CHP Grup Başkanvekili Engin Özkoç, resmi olarak verilen rakamlar arasındaki tutarsızlığın TBMM’ye açıklanması gerektiğini belirterek, “Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın ‘Milletin cebinden 1 kuruş çıkmadan yapılıyor’ dediği kamu özel işbirliği (KÖİ) projeleri, kara delik gibi milletin kanını emer hale geldi. Şehir hastanelerinde de, köprü ve otoyol projelerinde de durum aynı. Fatura öylesine büyük ki, iktidar bu kara tabloyu gizleyebilmek için her yolu deniyor. 2018 yılında köprüden geçen araçlarla ilgili 3 farklı rakam veriliyor. Bir yanıtta 9 ayda köprüden 23.6 milyon araç geçtiğini açıklarken, 4 ay sonra 2018 yılının tamamı için 13.7 milyon rakamını veriyor. Bu 10 milyon araç ne oldu? 10 milyon araç, garanti kapsamında daha fazla ödeme yapılabilmesi için buharlaştırıldı mı?” diye konuştu.