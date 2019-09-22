10 yıla tarlada üretici kalmaz

CHP Bursa Milletvekili Orhan Sarıbal, tarımdaki kötü gidişin üreticinin gelirlerine de yansıdığına dikkat çekerek, “Mevcut tarım politikalarında ısrar edilirse 10 yıla kalmaz, tarlada üretici bulunmaz” dedi.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanan “Gelir ve Yaşam Koşulları Araştırması”nın 2018 yılı sonuçları, her geçen gün artan ithalat ve maliyetlerle boğuşan çiftçinin içinde bulunduğu sefaleti gözler önüne serdi.

Araştırmaya göre, 2013 yılında tarım sektöründe 6 bin 252 dolar olan hane halkı fert geliri 2018 yılında yüzde 36.9 oranında azalarak 3 bin 945 dolara düştü. Araştırmayı değerlendiren Tarım Politikaları ve Tarım Örgütlerinden Sorumlu CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Bursa Milletvekili Orhan Sarıbal, tarımdaki kötü gidişin üreticinin gelirlerine de yansıdığına dikkat çekerek, “Üreticinin son 6 yıldaki kaybı 2 bin 307 dolar. Bu rakamlar da gösteriyor ki, çiftçinin geliri 2013 yılından bu yana düşüyor. Mevcut tarım politikalarında ısrar edilirse 10 yıla kalmaz, tarlada üretici bulunmaz” dedi.

Modern yöntemlere geçmeliyiz

Sözcü’den Nuray Tarhan’ın haberine göre, tarımda yaşlanmanın arttığını ve genç nüfusun kalmadığını ifade eden Sarıbal, Köylerimizde üretim yapan çiftçilerimizin yaş ortalaması 59 oldu. Gençler köyde yaşamak istemiyor. Köyde para kazanacağına ve bir yuva kuracağına inanmıyor. Daha önce başlatılan ve devam etmeyen Genç Çiftçi Projesi’nin devam etmesi ve yeni projelerle gençlerin desteklenmesi gerekiyor. Dünya nüfusu her geçen gün artıyor ve gıda geleceğin en önemli konularından birisi haline gelecek. O nedenle şimdiden gençlerimizi tarım ve hayvancılık sektörlerine yönlendirmek için teşvik etmeli, modern yöntemlere geçerek ilgilerini ve gelirlerini arttırmalıyız.” diye konuştu.

700 bin çiftçi, kayıt sisteminden ayrıldı

Kişi başına millî gelirin 2013 yılında 12 bin 480 dolarken 2018 yılında yüzde 22 oranında azalarak 9 bin 693 dolara düştüğünü vurgulayan Orhan Sarıbal, 2013 yılı ekonomide bir milat oldu. Millî gelirdeki en büyük düşüş tarım sektöründe yaşandı. Hane halkı fert gelirindeki düşüş ortalamanın çok üstünde gerçekleşti. Kırsaldan kaçan insanların sayısı her geçen gün artıyor. Bunun en büyük delilini de ekilmeyen araziler ve Çiftçi Kayıt Sistemi’nden ayrılan 700 bin çiftçi gösteriyor. İnsanlar kırsaldan koparılarak şehirlerin varoşlarında asgarî ücretle çalışmaya mahkûm ediliyor.”