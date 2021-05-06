100 bin ton patates çürüdü

CHP Milletvekili Ömer Fethi Gürer, TMO’nun geç alım yapması sebebiyle sadece Niğde’de en az 100 bin ton patatesin çürüdüğünü ve bir o kadarının da hayvan yemi olarak kullanıldığını söyledi.

Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Ömer Fethi Gürer, “Cumhurbaşkanı Erdoğan 1 milyon 200 bin ton patatesin depolarda olduğunu, Bakanlık ise 300 bin ton patatesin depolarda bulunduğunu açıkladı. Ne yazık ki TMO alım için hedeflenen rakamlara eremedi. Alım hızlı yapılmadı. Havalar ısınması ile depoda ürün bozuldu. 25 günde TMO tarafından alınan patates ve soğanın toplamı 120 bin tonu bulsa da ürün önemli ölçüde telef oldu. Son günlerde sevk edilen ürünler gittiği yerde bozulduğu gerekçesiyle iade edilmeye de başladı. TMO alımları eline yüzüne bulaştırdı. Çiftçi mağdur durumdadır” dedi. Ankara – Recep Gören

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