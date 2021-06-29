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30 HAZİRAN 2021 ÇARŞAMBA - YIL: 52

101 milyar yapılandırıldı

29 Haziran 2021, Salı 17:30
SGK prim yapılandırmasında başvuru sayısı 2 milyon 248 bini geçti. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, “Toplamda 101 milyar 7 milyon lira borç yapılandırıldı” dedi.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, SGK prim borçlarının yapılandırılmasında bugüne kadar 2 milyon 248 bin 894 kişinin başvuruda bulunduğunu belirterek, 101 milyar 7 milyon lira borç için yapılandırma işlemi yapıldığını ifade etti. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Bilgin, yaptığı yazılı açıklamada SGK prim borçlarını yeniden yapılandırarak çalışma hayatı aktörlerinin üzerindeki yükü hafifletmeyi amaçladıklarını belirtti. Yeniden yapılandırma kapsamında Sosyal Güvenlik Kurumuna prim borçları için son başvuru tarihinin 31 Ağustos 2021, peşin ve ilk taksit son ödeme tarihinin ise 1 Kasım 2021 olduğunun altını çizen Bilgin, vatandaşlara yapılandırmanın sunduğu avantajlar ve ödeme kolaylıklarından faydalanabilmek için  en kısa sürede başvuruda bulunmaları çağrısını yaptı.      

Bilgin, Bağ-Kur sigortalılar ve isteğe bağlı sigortalılar gibi primini kendisi ödeyen vatandaşların, yapılandırma müracaatlarını e-Devlet üzerinden yapabileceklerini kaydederek, “İsteyen vatandaşlarımız, SGK İl Müdürlükleri/Sosyal Güvenlik Merkezlerine elden ya da posta yoluyla başvuru yapabilecek. Genel Sağlık Sigortası borçları için ise başvuru şartı aranmayacak, bu kapsamdaki tüm borçlar otomatik olarak yapılandırılacak.” ifadelerini kullandı.      

Kapsamı nasıl?

Bakan Bilgin, “Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun” kapsamında yürürlüğe giren SGK prim yapılandırmasının 2021 Nisan ayı ve öncesi dönemlere ait kesinleşmiş alacakları kapsadığına işaret ederek buna göre sigorta primleri, genel sağlık sigortası primi, işsizlik sigortası primi, idarî para cezaları, iş kazası veya meslek hastalığı sonucunda doğan rücu alacaklar, yersiz ödenen gelir ve aylıklardan doğan alacaklar ile Bağ-Kur sigortalılarının daha önce durdurulan hizmet sürelerinin ihyası halinde doğacak alacakların da yapılandırma kapsamında olacağını ifade etti.

Gecikme zammı ve cezası ile kanunÎ faizi silinecek     

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, yapılandırma kapsamındaki borçların gecikme zammı ve cezası ile kanuni faizi silinerek borç tutarları, Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi (Yİ-ÜFE) ile güncellenecek. Peşin ödemelerde hesaplanan Yİ-ÜFE’nin yüzde 90’ı, 2 taksitle ödemede ise yüzde 50’si silinecek. Taksitle ödemeyi tercih edenler için 6, 9, 12 ve 18 eşit ödeme seçeneği ile ikişer aylık periyodlarla ödeme yapılabilecek. Buna ek olarak daha önce tatbik edilen hacizler, bu kanuna göre yapılacak ödemeler nispetinde kaldırılabilecek.      

GSS borçları da yapılandırma kapsamında      

Genel Sağlık Sigortası (GSS) prim borcu bulunanların 31 Aralık 2021’e kadar anapara borçlarının tamamını ödemesi halinde gecikme cezası ve zammının tamamı silinecek. Bugüne kadar hiç gelir testi yaptırmamış ve ödeme gücü olmadığı tesbit edilenlerin ise 30 Kasım 2021’e kadar gelir testi yaptırması şartıyla borçları silinecek ve primleri devlet tarafından ödenecek.      

Bağ-Kur sigortalılarının borçları durduruluyor

Bağ-Kur sigortalılarının 30 Nisan 2021’den önce prim borcu bulunan hizmetlerine ilişkin süreleri, borçların ödenmemesi halinde durduruluyor. Talep eden Bağ-Kur sigortalılarının daha önceki düzenlemelerle durdurulan hizmet sürelerine ilişkin prim borcu asılları Yİ-ÜFE ile güncellenerek  yeni tutar üzerinden 1 Kasım 2021’e kadar ödenmesi gerekiyor. Başvuruda bulunmak isteyen vatandaşlar internet, posta veya bizzat başvuru yöntemlerinden birini seçebilecek. İnternetten başvurular e-Sigorta vasıtasıyla, elden yapılacak başvurular ise SGK İl Müdürlükleri/Sosyal Güvenlik Merkezlerine yapılabilecek.

AA

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