130 liraydı, gidene kadar 170 oldu

Diyarbakır’da bulunan ve şehirdeki ismiyle ‘Amele Pazarı’, 50 yıldan fazla bir süredir işsizlerin uğrak noktası.

1970 yılından beri var olduğu söylenen pazar, yoksul kesimin yoğun yaşadığı merkez Bağlar İlçesi Dörtyol’da bulunuyor. Özellikle sabah saatlerinde kalabalık olan ‘Amele Pazarı’, işsizler için her zaman bir umut kapısı oldu. Sabah 06.00’da burada toplanan işsizler, akşam karanlık çökünceye kadar iş bekliyor. Enflasyon ve artan döviz kuru ile birlikte temel gıda ihtiyaçlarına gelen zamlar, ‘Amele Pazarı’nda iş bekleyen işsizleri de tedirgin ediyor. Peki artan zamlar onların yaşamını nasıl etkiledi? Sputnik, bu soruyu ‘Amele Pazarı’nda işsizlere sordu. “64 yaşındayım 48 yıldır amelelik yapıyorum”, “Önceden 100 kişi şimdi 250 kişi bekliyor”, “Çok zam gelmesin halk biraz ekmek yiyebilsin”, “25 kg un 130 liraydı, ben gidene kadar 170 oldu alamadan geri döndüm”, “En son 3 yıl önce et yedim”, “Bu ay sadece 350 lira kazandım” bu sözler Diyarbakır ‘Amele Pazarı’nda iş bekleyen işsizlere ait.

Haber Merkezi