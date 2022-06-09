15 aboneden 1’inin doğalgazı kesiliyor

CHP Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Akın, Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu’nun açıkladığı veriler hakkında, “Toplam abone sayısının 17 milyon 885 bin 750 olduğu dikkate alındığında faturasını ödeyemediği için her 15 aboneden 1’inin doğalgazının kesildiği ortaya çıkıyor” dedi.

Cumhuriyet’in haberine göre, CHP’li Akın, Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu’nun (EPDK) verilerine göre 2021’de faturasını ödeyemediği için doğalgazı kesilen abone sayısını açıkladı. Akın, şu bilgileri paylaştı: “2020’de 1 milyon 279 bin 990 aboneye doğalgaz kesintisi yapıldı. Kesintilerin yüzde 65.7’si faturanın zamanında ödenmemesinden kaynaklandı. 2021’deki 1 milyon 620 bin 64 aboneye uygulanan kesintide de yüzde 73.9’u ödenmeyen fatura kaynaklıydı. 2020’de fatura ödemediği için 840 bin aboneye kesinti uygulanırken; 2021’de bu rakam rekor artışla 1 milyon 197 bine çıktı.” Haber Merkezi

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