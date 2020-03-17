2. elde artış Haziran’da son bulur

Türkiye’nin ikinci el araç pazarındaki oyuncularından Otomerkezi.net, geçtiğimiz ay sunmaya başladığı yenilikçi hizmeti “Hemen Sat Merkezi” sistemi ile 1 ayda 150 adet aracın satın alımını gerçekleştirdi.

Kullanıcıların 24 saat içinde otomerkezi.net üzerinden araçlarını satmasına imkân tanıyan ve sadece 15 dakika içerisinde ödeme yapan sisteme Otomerkezi.net CEO’su Muhammed Ali Karakaş, 2020’nin ilk iki ayında ikinci el online araç pazarının, 2019 yılının ilk iki ayına oranla 302 bin 083 adet satışla yüzde 17,63 büyüdüğüne, fakat 1 yıl içinde yüzde 40’lara varan fiyat artışlarının Haziran ayında son bulacağına dikkat çekiyor. Birçok modelin ortalama yüzde 20’den fazla değer artışıyla prim yaparak bir yatırım aracına dönüştüğünü söyleyen Karakaş, aracını satmayı düşünenler için doğru zaman olduğunu dile getiriyor. Karakaş, Türkiye çapında ortalama 45 Bin TL ile 90 Bin TL aralığında fiyata sahip araçların en çok talep gören modeller olduğunu da belirtiyor.

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