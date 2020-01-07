2019’da 114 bin 977 esnaf kepenk indirdi

Türkiye Esnaf ve Sanatkârları Konfederasyonu (TESK) verilerine göre, Türkiye’de sadece 2019’da 114 bin 977 esnaf iflâs bayrağını çekerken bu son 9 yılın en yüksek rakamı oldu.

Türkiye’deki toplam esnaf sayısı ise yaklaşık 1.8 milyon 791 bin 201’e geriledi. TESK verilerine göre Türkiye’de en fazla esnaf iflası 2005 yılında yaşandı. O dönemde 282 bini aşkın esnaf iflas bayrağını çekerken ikinci en büyük esnaf batışı 143 bin ile 2011 yılında kayıtlara geçti. 2019’da üçüncü en fazla esnafın kepenk indirdiği yıl olarak kayıtlara geçti. Küçük ve orta ölçekli işletmelerde (KOBİ) ise borç miktarı ise artıyor. Batık KOBİ kredisi miktarı son bir yılda yüzde 50’lik artışla Kasım 2019 itibarıyla 60 milyar 382 milyon TL’ye çıktı. Takipteki KOBİ sayısı ise bir yılda 337 bin 210’a fırladı. Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) verilerine göre, Kasım 2018’de KOBİ’lerin kullandığı kredi, yaklaşık 621 milyar TL civarındayken 2019’un aynı döneminde bu miktar 609 milyar TL’ye geriledi. KOBİ müşteri sayısı da 2019’un Kasım döneminde 4 milyon 48 binden 4 milyon 75 bine yükseldi.

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Esnaf tefeciye mahkûm kalacak

Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, 2020 yılında sicil affının çıkarılmasının esnafın krediye ulaşımı için şart olduğunu belirtti. TBMM Başkanlığına “sicil affı” çıkarılması için Kanun Teklifini sunduğunu belirten Gürer, “İhtiyaç sahibi esnaf, sicil affı gelmezse krediye nasıl ulaşacak? Mağduriyetleri azaltmanın yolu sicil affıdır, aksi esnafın tefeciye terki olur” dedi. Gürer, esnaf ziyaretleri esnasında vatandaşın alım gücünün düşmesiyle esnafın ekonomik krizden nasıl etkilendiğini yerinde tesbit ettiklerini ve esnafın ürününü imalatçıdan aldığı fiyata bile satamadığını belirterek, “Elektrik başta olmak üzere, üretimi etkileyen, zorunlu kullanım gerektiren her şey sürekli zamlanınca, üretimdeki fiyat artışı kaçınılmaz oluyor. Esnaf, fiyatı talep oluşması için düşük tutmaya çalışınca, geliri daralıyor ve masraflar artınca zararına iş yerini açık tutuyor. Sonuçta esnaf kredi ile dönüyor. Bankalara, kredi ve çek ödemede sorun yaşayan esnaf, ayakta kalmak için tefeciye düşüyor. Ne yazık ki süreç, esnafın kepenk indirmesini ve çeşitli mağduriyetleri de beraberinde getiriyor” dedi.

Recep Gören - Ankara