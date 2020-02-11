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2019 ihracatı 15 bin 207 adet

11 Şubat 2020, Salı 23:30
TürkTraktör, yurt dışı satışlarını yüzde 5 arttırarak 15 bin 207 adede yükseltti.

Türkiye’nin toplam traktör ihracatının yüzde 90’ını tek başına gerçekleştiren şirket, son 5 yılın en yüksek ihracat rakamına ulaştı. Buna göre, sektörün üretici firmalarından TürkTraktör, ürün geliştirmeden, üretim ve yurt dışı satışlara kadar birçok farklı alanda başarılı bir performans gösterdi.

Şirket yıl boyunca Ankara ve Erenler’de bulunan fabrikalarındaki üretim bantlarından toplam 22 bin 745 adet traktör indirdi. TürkTraktör bu sonuçlara göre, 2019’da Türkiye’nin toplam traktör üretiminin yüzde 77’sini tek başına gerçekleştirdi. Ayrıca şirket, yurt içinde toplam 10 bin 903 adet traktör satışıyla, Türkiye traktör pazarındaki kesintisiz liderliğini 13’üncü yılına taşıdı. TürkTraktör, yurt dışı satışlarını yüzde 5 arttırarak 15 bin 207 adede yükseltti. Türkiye’nin toplam traktör ihracatının yüzde 90’ını tek başına gerçekleştiren şirket, son 5 yılın en yüksek ihracat rakamına ulaştı. 2019 yılını 3 milyar 806 milyon TL toplam ciro ile kapatırken, şirketin yurt dışı cirosu ise yüzde 14 artarak 2 milyar 158  milyon TL oldu.  Yurt dışı cirosunda elde edilen bu sonuçla yeni bir rekora imza atıldı. TürkTraktör Genel Müdürü Aykut Özüner, toplantıda yaptığı konuşmada, “Bu yıl için Türk traktör pazar büyüklüğünün 28 - 33 bin adet bandında olmasını bekliyoruz. Bu pazarda 12 bin 500 - 15 bin 500 adet satış yapmayı öngörmekteyiz” dedi. 

İstanbul - Yeni Asya

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