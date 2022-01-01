2022’de gayrimenkulde yeni rekorlar kırılacak

Gayrimenkul sektörü için 2021 çok hareketli geçti.

Kiralar ve satılık ev fiyatları uçtu, barınma krizi yaşandı, inşaat maliyetleri arttı. Peki, 2022’de durum nasıl olacak? Gayrimenkulün yüksek primler ile en güvenilir yatırım aracı olduğunu bir kez daha ispat ettiğini aktaran Tüm Girişimci Emlak Müşavirleri Derneği (TÜGEM) Başkanı Hakan Akdoğan, “Gayrimenkul sektörü, gerek satış adetinde gerekse de prim anlamında parlayan yıldız oldu” dedi.

Hareketli bir dönem geliyor

Yeni yılda da gayrimenkul yıldızının parlayacağına dikkat çeken Akdoğan, “2022 yeni arzların artacağı bir yıl olacak. Bu çerçevede de gerek birinci gerekse de ikinci el taşınmaz ticaretinde hareketli bir dönem bekliyoruz. Yabancılara satışta yeni rekorların gerçekleşeceğine, gayrimenkul ihracatının da hareketli olacağını bekliyoruz. Ülkemiz ekonomisi çerçevesinde gayrimenkul sektörünün itici bir güç olduğuna inanıyoruz” diye konuştu.

‘Kiralar düşebilir’

Akdoğan, yeni yılda ev fiyatları ve kiraların düşme ihtimali hakkında ise “Satılık fiyatlarda pek bir gerileme beklemiyoruz. Lâkin kira bedellerinde bir miktar gerileme olabilir. Özellikle kış sezonunun gelmesi ile fiyatlar bir miktar azalabilir” bilgisini verdi.

Yalova - Recep Bozdağ