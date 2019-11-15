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15 KASIM 2019 CUMA - YIL: 50

217 bin KYK borçlusuna e-haciz

15 Kasım 2019, Cuma 00:14
CHP Genel Başkan Yardımcısı Yunus Emre, “Öğrenim kredisi borcu olan 342 bin 282 öğrencimizin 2 milyar 95 milyon 228 bin lira borcu var. Ekim ayında 217 bin kişiye e-haciz uygulandı” dedi.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Yunus Emre, geçtiğimiz Ekim ayında 217 bin kişiye KYK borcundan dolayı e-haciz yapıldığını açıkladı. KYK borcunu ödeyemeyen 279 bin 797 kişi Kredi ve Yurtlar Kurumu (KYK) tarafından Hazine ve Maliye Bakanlığı’na bildirildi. Genç işsizlik hakkında açıklama yapan CHP Genel Başkan Yardımcısı Yunus Emre, “2018 yılı itibariyle 403 bin 12 öğrenci burs, 1 milyon 259 bin 193 öğrenci öğrenim kredisi almaktadır. Son 10 yılda öğrenim kredisi borcu olan 5 milyon öğrenciden borçlarını ödeyemeyen 279 bin 797 kişi Kredi ve Yurtlar Kurumu (KYK) tarafından Hazine ve Maliye Bakanlığı’na bildirilmiştir. Öğrenim kredisi borcu olan 342 bin 282 öğrencimizin 2 milyar 95 milyon 228 bin lira borcu var. Ekim ayında KYK’ya borç taksitlerini ödeyemeyen tam 217 bin kişiye e-haciz uygulandı” dedi.

Borçlara % 1,40 gecikme faizi 

Kredi ve burs ödemelerinin yetersiz olduğunu ifade eden Emre, “AKP öğrencilere kaşıkla verdiğini kepçeyle geri alıyor. Kredi ve burs ödemeleri bu yıl yüzde 10 arttırılarak lisansta 550 TL, yüksek lisansta 1.100 TL, doktorada ise 1. 650 TL oldu. Buna karşılık enflasyon oranı yüzde 8,5 olarak açıklanmışken, iktidar yurt ücretlerine yüzde 19, yemek ücretlerine ise ortalama yüzde 20 zam yaptı” diye konuştu. T24’te yer alan habere göre, sosyal devlet ilkesinin gereği olarak, maddî durumu iyi olmayan öğrencilere katkı sağlamak amacıyla kurulan KYK’nın, borçlarını ödeyemeyen 279 bin 797 kişinin kâbusu olduğunu belirten CHP Genel başkan Yardımcısı Emre sözlerini şöyle tamamladı: ‘’KYK borcu olanların, mezun olduktan 2 yıl sonra geri ödeme yapması gerekiyor. Yani 2 yıl sonra işe giremese dahi borcunu ödemeye başlamak zorunda. Ödenmeyen borçlara da aylık yüzde 1,40 oranında gecikme faizi uygulanıyor. Dolayısıyla geciken borç, alınan kredinin 2 ya da 3 katına çıkıyor. Sorunun toplumsal ve psikolojik maliyetleri de çok büyük olacaktır.’’

Etiketler: kyk, borç, haciz
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