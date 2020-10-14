24 milyon gencin yarıdan çoğu çalışmıyor

Genç İşsizler Platformu Sözcüsü Murat Kubilay, “24,1 milyon gençten yalnızca % 44,1’i çalışmaktadır” dedi.

Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) genç işsizlik verilerinde geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 1,2’lik nispi bir düşüş görülse de işgücüne katılımdaki gerileme daha bariz. Bir yıl önce işgücüne katılım yüzde 47,8 iken bu yılın aynı ayında bu oran yüzde 41’e gerilemiş. Genç İşsizler Platformu da üniversiteden yeni mezun olan gençlerin önemli bir bölümünün iş bulma ümidini kaybettiğini savunuyor. Genç İşsizler Platformu Sözcüsü Murat Kubilay, ‘‘15-34 yaş grubundaki işsizlerin yanı sıra 10 milyon 974 bin genç iş gücünün dahi içinde yer almamaktadır. 24,1 milyon gençten yalnızca % 44,1’i çalışmaktadır. Çalışan her genç en az 1 gencin daha ekonomik sorumluluğunu taşıyor gözükmektedir” ifadelerini kullandı.

Haciz ile karşı karşıya kalıyorlar

VOA Türkçe’nin haberine göre, “Üniversite mezunu 992 bin kadın yüksek eğitim düzeylerine rağmen iş aramamakta ve işsiz sayılmamaktadır” diyen Kubilay şu şekilde devam etti: “15-29 yaş grubunda ne eğitim alan ne de çalışan (staj gören) genç oranı % 33,1’e ulaşmış; toplam sayı 5 milyon 903 bine çıkmıştır. Bu sayı Ankara il nüfusu kadardır. Üniversite mezunlarının iş arama süreleri de uzamaktadır. 1 yıldan fazla süredir iş arayan üniversiteli sayısı son 1 yılda 191 binden 217 bine çıkmıştır. Yeni mezunlar; KYK kredilerini ödeme fırsatı bulamamakta, yükselen faizler nedeniyle borçları artmakta ve bazı durumlarda haciz ile karşı karşıya kalmaktadırlar.”

İşsizlik değil, istihdam düşüyor

Türkiye İstatistik Kurumu‘nun (TÜİK), Haziran, Temmuz ve Ağustos aylarını kapsayan Temmuz dönemi işgücü istatistiklerini açıklamasının ardından, Türkiye Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu Araştırma Merkezi (DİSK-AR) tarafından konuyla ilgili “İşsizlik ve İstihdamın Görünümü Raporu” yayınlandı. “İşsizlik değil, istihdam düşüyor” başlığı ile yayınlanan raporda, TÜİK tarafından 4 milyon 227 bin kişi olarak açıklanan işsiz sayısının, “Covid-19’un yarattığı tahribatı yansıtmaktan oldukça uzak” olduğu belirtilerek, “Nisan 2020’den bu yana uygulanan işten çıkarma yasağı nedeniyle dar tanımlı işsizlik verileri işgücü piyasalarındaki gerçek tabloyu yansıtmıyor. Kısa çalışma ödeneği ve ücretsiz ödeneği alanlar dikkate alınmıyor” ifadesi kullanıldı.

Bir yılda 1 milyon 254 bin kişi azaldı

TÜİK verilerine göre koronavirüs salgınının en yoğun dönemi olan Nisan ve Mayıs aylarının ardından ekonominin açıldığının görüldüğü belirtilen DİSK-AR raporunda, buna karşı “istihdam ve işsizlikteki vahim tablonun sürdüğü” ifade edildi. DW Türkçe’nin haberine göre, raporda, “Covid-19 Temmuz 2020 döneminde 1 milyon 879 bin yeni eşdeğer istihdam kaybına yol açarak geniş tanımlı işsiz sayısı ve iş kaybı 10,4 milyon olarak gerçekleşti” deniyor. İstihdamın bir yılda 1 milyon 254 bin kişi azaldığına dikkat çekilen DİSK-AR raporuna göre istihdam oranı da, Temmuz 2020 dönemi itibari ile yüzde 43,5‘e gerilemiş durumda. Öte yandan raporda ümitsiz işsiz sayısının 614 binden 1 milyon 335 bine yükseldiği vurgulandı.