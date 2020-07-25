27 bin liradan satıldı

Kahramanmaraş’ta 1 ton 100 kilogramlık “Paşa” isimli kurbanlık dana 27 bin liradan alıcı buldu.

Yaklaşan Kurban Bayramı ile şehirdeki hayvan pazarlarında hareketlilik devam ediyor. Onikişubat ilçesinde besicilik yapan Ali Uyduran, canlı hayvan borsasında 1 ton 100 kilogramlık “Paşa” isimli danayı, sıkı bir pazarlıkla 27 bin liradan sattı. Pazarlıkta ise yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında maske ve sosyal mesafe kurallarına uyuldu. Pazarlık sırasında renkli görüntüler oluştu. Tokalaşarak yapılan pazarlıklar, bu yıl değnek aracılığıyla gerçekleştirildi. Besici Uyduran, “Paşa”yı özenle beslediğini ve 1,5 yıldır bakımlarını yaptığını söyledi. Kahramanmaraş’ta hiçbir çiftlikte “Paşa”nın büyüklüğünde bir hayvan bulunmadığını ifade eden Uyduran, “Bana göre uygun gitti. Kasap fiyatına gitti diyebilirim. Satın alan arkadaşların Allah hayrını, kurbanını kabul etsin.” dedi. Kahramanmaraş - aa

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Dericiler bayramı bekliyor

Türkiye Deri Sanayicileri Derneği (TDSD) Başkanı Burak Uyguner, “Sektörümüz için Kurban Bayramı büyük önem taşıyor. Kurban derilerinin doğru kesim, yüzüm ve saklanması sayesinde ham deri ihtiyacının büyük kısmı yurt içinden sağlanacak. Kurban derilerinin ekonomimize 250-300 milyon TL’lik katkı sağlamasını hedefliyoruz” ifadelerini kullandı. TDSD’den yapılan açıklamayla, yaklaşan Kurban bayramı öncesi deri sektörünün beklentileri paylaşıldı. Açıklamada görüşlerine yer verilen Başkan Burak Uyguner, kurban derilerinin sektör için büyük önem taşıdığını, doğru kesim yöntemlerinin ve doğru saklamanın ekonomi için önemli olduğunu bildirdi. İstanbul - aa