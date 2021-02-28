37 temel gıda asgarî ücretten fazla zamlandı

Türkiye’de gıda ürünlerindeki fiyat artışları sebebiyle yaşanan geçim sıkıntısı gün geçtikçe büyüyor.

Gıda fiyatları uzun süredir enflasyonun üzerinde seyrediyor. Bu sebeple her yıl başında yapılan asgarî ücret artışı, gıdadaki yüksek zamların gerisinde kalıyor. DW Türkçe’nin analizine 3göre Ocak 2018 ile Ocak 2021 arasında net asgarî ücret 1603 liradan 2825.9 liraya çıkarak yüzde 76 zamlandı. Aynı dönemde Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) enflasyon sepetinde hesaplamaya dahil olan temel gıda maddelerinin üçte birinin fiyatı, asgarî ücret artış oranından fazla arttı. Türkiye ortalamasına göre hesaplanan resmî veriler, Ocak 2018-Ocak 2021 arasında geçen üç yılda, 116 temel gıda maddesinden 37’sinin, asgarî ücret artışı olan yüzde 76’dan daha fazla zamlandığını ortaya koyuyor. Vatandaşın mutfağına giren 116 temel gıda maddesinden 45’inin fiyatı yüzde 70’ten, 81’inin fiyatı da yüzde 50’den fazla arttı. Aynı dönemde sadece nohut ve leblebinin fiyatı düştü.

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