4 binden fazla esnaf kepenk kapattı

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan’ın açıkladığı veriler, son dönemde firmaların peş peşe konkordato ilânlarıyla gündeme gelen ayakkabı sektöründeki krizi ortaya koydu.

Pekcan, son dört yılda ayakkabı imal, onarım ve ticaretinde faaliyet gösteren 4 bin 85 esnafın ise kepenk kapattığını açıkladı. CHP’li Mahir Polat’ın ayakkabı sektöründeki krizle ilgili soru önergesine Ticaret Bakanı Pekcan’dan cevap geldi. Son dört yılda ayakkabı imal, onarım ve ticaretinde faaliyet gösteren 8 bin 50 esnafın tescilinin, 4 bin 85 esnafın ise terkinin yapıldığını ifade eden Pekcan, İzmir’de ise aynı dönemde 652 esnafın tescil, 341 esnafın terkinin gerçekleştiğini bildirdi.

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