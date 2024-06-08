4 emekli hekimden 3’ü çalışmak zorunda

Ankara Tabip Odası Başkanı Aliye Mine Coşkun ve Türk Tabipleri Birliği (TTB) Merkez Konseyi Genel Sekreteri Vedat Bulut, emekli hekimlerin maaşlarının açlık sınırının altında olduğuna dikkat çekti.

Coşkun, “Her 4 hekimden 3 tanesi emekli olduktan sonra çalışmak zorunda hissediyor. SSK, Bağ-Kur emeklilerinin maaşları açlık sınırının altında, diğer SGK emeklilerin maaşları yoksulluk sınırının altında“ dedi. Vedat Bulut ise “Açlığa terk edilmiş milyonlarca çalışan ve emekli var. Bu ekonomik politikaların sonu yok. Türkiye büyük bir çıkmaza doğru götürülüyor” diye konuştu. Ankara - anka

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