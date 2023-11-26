5,1 milyon kişi kamuda çalışıyor

Ülkemizde kamuda liyakat ve kamu çalışanı sayısı sık sık tartışılan bir konu olarak dikkat çekiyor. Türkiye’de 5,1 milyon kişi kamu sektöründe istihdamda bulunuyor.

Toplam istihdam içinde kamu istihdamı oranı, yüzde 13,4. Ekonomik Kalkınma ve İşbirliği Örgütü (OECD) ortalaması ise yüzde 18,6. Türkiye bu alanda OECD ortalamasının hayli altında yer alıyor. Euronews’in haberine göre, Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı (SBB) verilerinde 2023 yılının eylül ayı itibariyle Türkiye’de kamu sektöründe istihdam edilen kişi sayısı 5 milyon 101 bin 689. Bunların 3 milyon 467 bini kadrolu personel, 277 bini sözleşmeli personel, 1 milyon 205 bini sürekli işçi ve 49 bini geçici işçi statüsünde çalışıyor. 2007’de yılında kamu personeli sayısı 2,9 milyon iken 2015’te 3,4 milyona yükseldi. Haber Merkezi

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