5 yılda “1 milyon” dedi

PEUGEOT, dünya çapında ve Türkiye’de sürdürdüğü SUV başarısının en önemli modellerinden bir tanesi olan PEUGEOT SUV 3008’in 1 milyonuncusunu banttan indirdi.

SUV 3008, bir milyon sınırını geçerek çok önemli bir kilometre taşına imza attı. Avrupa ve Çin’de üretilen otomobil, 2017 Yılın Otomobili ödülü de dahil olmak üzere dünyanın farklı bölgelerindeki otomobil uzmanlarının ve tüketicilerin gönüllerini kazanarak dünya genelinde 76 ödül alırken, 1 milyonuncusu Fransa Sochaux fabrikasının hattından törenle indirildi. 3008, ülkemizde geçtiğimiz yılı toplam SUV pazarı lideri olarak kapatan markanın 2021 Ekim ayında da toplam SUV segmentinde liderliğe ulaşmasında PEUGEOT SUV 2008 ile birlikte en önemli rolü oynayan modeller arasında yer alıyor. 3008 modelinin global satışlarının %80’inden fazlası otomatik şanzımanla tercih edilirken yaklaşık %38’i üst donanım versiyonlarıyla tüketiciyi kendisine çekiyor.

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