63 yıllık otobüs firması iflas bayrağını çekti

Türkiye’nin köklü otobüs taşımacılığı firmalarından Hakiki Koç Turizm, 63 yıllık faaliyetinin ardından iflas etti.

Ekonomik kriz ve yönetimsel sıkıntılar nedeniyle piyasa koşullarına daha fazla dayanamayan firma, sektörden çekilme kararı aldı. 1963 yılında İzmir merkezli olarak kurulan Hakiki Koç Turizm, uzun yıllar hem yurtiçi hem de uluslararası seferler düzenleyerek taşımacılık sektöründe önemli bir yer edinmişti. Ancak bu kapanma kararı, yüzlerce çalışanın işsiz kalmasına neden oldu. Sözcü’de yer alan habere göre; Hakiki Koç Turizm, kurucusu Mehmet Niyazoğlu’nun vefatından sonra yönetimsel sorunlar yaşamaya başladı. Firmanın 2010 yılında Asya Tur’a satıldığı iddiaları ortaya atıldı, ancak Hakiki Koç, uzun süre sektörde varlık gösteremedi. Şirketin web sitesi aktif olmadı ve otobüs seferleri ani bir şekilde durduruldu. Haber Merkezi

Okunma Sayısı: 58

YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.