ABD'de sanayi üretiminde beklenmedik düşüş

ABD'de sanayi üretimi, eylülde aylık yüzde 0,6 azalarak piyasa beklentilerinin aksine düşüş gösterdi.

ABD Merkez Bankası (Fed), eylül ayına ilişkin sanayi üretimi ve kapasite kullanım verilerini açıkladı. Buna göre, ülkede sanayi üretimi, eylülde bir önceki aya kıyasla yüzde 0,6'lık azalış kaydetti. Piyasa beklentilerinin aksine düşüş gösteren verinin eylülde yüzde 0,5 artması tahmin ediliyordu. Sanayi üretimi, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle mart ve nisan aylarında kaydettiği düşüşün ardından mayıs ayı itibarıyla toparlanma göstermiş son olarak ağustosta yüzde 0,4 artmıştı. İmalat sanayi üretimi de eylülde yüzde 0,3 azaldı. Piyasa beklentisini karşılayamayan imalat sanayi üretiminin bu dönemde yüzde 0,7 artması öngörülüyordu. İmalat sanayi üretimi, ağustosta yüzde 1,2'lik yükseliş kaydetmişti. Kapasite kullanım oranı ise eylülde beklentinin altında kalarak 0,5 puan azalışla 71,5'e düştü. Kapasite kullanım oranına ilişkin piyasa beklentisi, eylül ayında yüzde 71,9 olması yönündeydi. Kapasite kullanım oranı ağustosta yüzde 72 olmuştu. AA

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