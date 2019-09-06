ABD'nin ham petrol stokları azaldı

ABD'nin ticari ham petrol stokları geçen hafta bir önceki haftaya kıyasla 4.8 milyon varil azaldı.

ABD Enerji Enformasyon İdaresi (EIA), ülkedeki ticari ham petrol stoklarının geçen hafta 4.8 milyon varil (yüzde 1.1) azalarak 423 milyon varile gerilediğini açıkladı. Piyasa beklentisi stokların 2,5 milyon varil azalacağı yönündeydi. Ham petrol stokları bir önceki hafta 10 milyon varil düşüş kaydetmişti. Ticari ham petrol stoklarına dahil olmayan stratejik ham petrol stokları ise geçen hafta değişiklik göstermedi ve 644.8 milyon varilde kaldı. ABD'nin benzin stokları geçen hafta 2.4 milyon varil (yüzde 1) azalışla 229.6 milyon varile geriledi. Benzin stokları bir önceki hafta 2.1 milyon varil azalmıştı.

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